Челябинскую учительницу задержали по подозрению в сексе с школьником

Учительница была задержана правоохранителями Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Челябинской области учительницу одной из школ задержали по подозрению в сексуальной связи с 15-летним школьником. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, ей хотят вменить 134 статью.

«Предварительно, учитель занялась сексом со школьником еще в мае. Но известно об этом стало только сейчас. Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, учителю 26 лет. Ранее она не имела проблем с законом. В случае доказательства ее вины ей грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Ранее подобная история произошла в Уйском районе. Женщину подозревали в сексе со школьниками. Однако в ходе следственных мероприятий выяснилось, что группа подростков изнасиловала ее. Школьники находятся под следствием.