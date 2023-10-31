В Екатеринбурге начали судить лжемедиков, обманувших 165 пациентов

31 октября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Подозреваемыми стали 11 жителей Тюмени, Краснодара и Хабаровска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районной суде Екатеринбурга начали судить 11 жителей Тюмени, Хабаровска и Краснодара, которые заманивали пациентов на обследование в ООО «Клиника Сибирская» и навязывали им кредиты на лечение. Заседание, как сообщили в пресс-службе суда, скрыли от прессы. Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 16 млн рублей еще в июле 2022 года. Подозреваемыми стали 11 жителей Краснодара, Хабаровска и Тюмени. По версии следствия, медцентр при клинике они открыли в 2016 году. Их жертвами стали 165 пациентов. Сотрудники call-центра приглашали граждан на бесплатную медицинскую диагностику. Обвиняемые вводили в заблуждение граждан путем инсценировки медицинского приема и диагностирования на оборудовании «MULTISCAN BC». «Затем пациентам сообщали ложную информацию о наличии заболеваний, которые можно было вылечить только за определенную сумму», — отмечала пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Если у пациентов не было денег, то на них оформляли кредит. «Утром 31 октября началось предварительное заседание по этому делу. Процесс закрыли от прессы», — сообщили URA.RU в Ленинском райсуде. Обвиняемым грозит до десяти лет колонии и штраф до миллиона рублей. Деньги большинства потерпевших были украдены со счетов свердловского банка, поэтому дело будут рассматривать именно в Екатеринбурге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ленинском районной суде Екатеринбурга начали судить 11 жителей Тюмени, Хабаровска и Краснодара, которые заманивали пациентов на обследование в ООО «Клиника Сибирская» и навязывали им кредиты на лечение. Заседание, как сообщили в пресс-службе суда, скрыли от прессы. Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 16 млн рублей еще в июле 2022 года. Подозреваемыми стали 11 жителей Краснодара, Хабаровска и Тюмени. По версии следствия, медцентр при клинике они открыли в 2016 году. Их жертвами стали 165 пациентов. Сотрудники call-центра приглашали граждан на бесплатную медицинскую диагностику. Обвиняемые вводили в заблуждение граждан путем инсценировки медицинского приема и диагностирования на оборудовании «MULTISCAN BC». «Затем пациентам сообщали ложную информацию о наличии заболеваний, которые можно было вылечить только за определенную сумму», — отмечала пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Если у пациентов не было денег, то на них оформляли кредит. «Утром 31 октября началось предварительное заседание по этому делу. Процесс закрыли от прессы», — сообщили URA.RU в Ленинском райсуде. Обвиняемым грозит до десяти лет колонии и штраф до миллиона рублей. Деньги большинства потерпевших были украдены со счетов свердловского банка, поэтому дело будут рассматривать именно в Екатеринбурге.