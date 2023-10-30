30 октября 2023

УФСБ проверяет подрядчика строительства новой сцены пермского ТЮЗа

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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, сандаков николай
Сотрудники ФСБ заинтересовались театром (архивное фото) Фото:

Сотрудники УФСБ по Пермском краю проводят обыски в помещениях компании «Северстрой», которая занимается строительством новой сцены театра юного зрителя. Об этом сообщили в ТЮЗе.

«Выемка идет в здании подрядчика строительства новой сцены, компании „Северстрой“. На месте работают сотрудники миграционной службы и ФСБ», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу театра. В самом ТЮЗе силовики не работают.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ 31 октября провели обыски в театре юного зрителя и у советника губернатора Прикамья, депутата заксобрания Павла Черепанова. Силовиков интересуют документы, которые связаны со строительством новой сцены ТЮЗа.

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Сотрудники УФСБ по Пермском краю проводят обыски в помещениях компании «Северстрой», которая занимается строительством новой сцены театра юного зрителя. Об этом сообщили в ТЮЗе. «Выемка идет в здании подрядчика строительства новой сцены, компании „Северстрой“. На месте работают сотрудники миграционной службы и ФСБ», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу театра. В самом ТЮЗе силовики не работают. Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ 31 октября провели обыски в театре юного зрителя и у советника губернатора Прикамья, депутата заксобрания Павла Черепанова. Силовиков интересуют документы, которые связаны со строительством новой сцены ТЮЗа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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