УФСБ проверяет подрядчика строительства новой сцены пермского ТЮЗа

Сотрудники УФСБ по Пермском краю проводят обыски в помещениях компании «Северстрой», которая занимается строительством новой сцены театра юного зрителя. Об этом сообщили в ТЮЗе.
«Выемка идет в здании подрядчика строительства новой сцены, компании „Северстрой“. На месте работают сотрудники миграционной службы и ФСБ», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу театра. В самом ТЮЗе силовики не работают.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ 31 октября провели обыски в театре юного зрителя и у советника губернатора Прикамья, депутата заксобрания Павла Черепанова. Силовиков интересуют документы, которые связаны со строительством новой сцены ТЮЗа.
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