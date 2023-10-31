МТС отказывается выполнять требования ФАС по бесплатной раздаче интернета

31 октября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

МТС против бесплатной раздачи безлимитного интернета с телефона на другие устройства Фото: Анна Майорова © URA.RU Оператор сотовой связи МТС выступил против решения Федеральной антимонопольной службы о бесплатной раздаче безлимитного интернета для пользователей. По его мнению, это приведет к повышению тарифов за мобильные услуги. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. <…> Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», — добавили в пресс-службе МТС, передает РБК. Также представители компании отметили, что такое решение со стороны ФАС приведет к ухудшению мобильной связи в целом. Ранее в ФАС заявили, что операторы «Мегафон», «Билайн» и Теlе2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. «Мегафон» это уже сделал, а Теlе2 отменит оплату с 22 ноября, передает RT. В МТС еще до этого заявляли о несогласии с решением антимонопольной службы. В конце сентября в ФАС говорили о возбуждении уголовного дела и в отношении «Мегафон» из-за необоснованного повышения стоимости тарифов в 2023 году, передает РАПСИ.

Оператор сотовой связи МТС выступил против решения Федеральной антимонопольной службы о бесплатной раздаче безлимитного интернета для пользователей. По его мнению, это приведет к повышению тарифов за мобильные услуги. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. <…> Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», — добавили в пресс-службе МТС, передает РБК. Также представители компании отметили, что такое решение со стороны ФАС приведет к ухудшению мобильной связи в целом. Ранее в ФАС заявили, что операторы «Мегафон», «Билайн» и Теlе2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. «Мегафон» это уже сделал, а Теlе2 отменит оплату с 22 ноября, передает RT. В МТС еще до этого заявляли о несогласии с решением антимонопольной службы. В конце сентября в ФАС говорили о возбуждении уголовного дела и в отношении «Мегафон» из-за необоснованного повышения стоимости тарифов в 2023 году, передает РАПСИ.