«Известия»: россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

Операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«Мобильные операторы „Мегафон“, „Вымпелком“ (бренд „Билайн“) и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. ФАС еще 18 сентября направила предупреждение сотовым операторам о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика», — передают слова ФАС журналисты «Известия».
По их словам, такое решение было принято из-за того, что в антимонопольный орган только в сентябре поступило 186 жалоб потребителей. На выполнения требований компаниям дали месяц. Представители МТС отказались выполнять условия ФАС, так как считают свои действия законными. В отношении этой компании служба может возбудить дело за неисполнение предписания, срок по которому истек 18 октября.
Ранее ФАС предупреждала, что в России нет предпосылок для роста тарифов на сотовую связь и интернет. В связи с этим любые попытки операторов связи поднять цены планировали пресекать. В ведомстве подчеркнули, что мониторинг цен на их услуги ведется постоянно. После слежки за компаниями связи было возбуждено дело против оператора связи «Мегафон» за повышение цен.
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