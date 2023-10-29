«Известия»: россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

30 октября 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

Мобильные операторы вернут бесплатную раздачу интернет-трафика Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Мобильные операторы „Мегафон“, „Вымпелком“ (бренд „Билайн“) и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. ФАС еще 18 сентября направила предупреждение сотовым операторам о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика», — передают слова ФАС журналисты «Известия». По их словам, такое решение было принято из-за того, что в антимонопольный орган только в сентябре поступило 186 жалоб потребителей. На выполнения требований компаниям дали месяц. Представители МТС отказались выполнять условия ФАС, так как считают свои действия законными. В отношении этой компании служба может возбудить дело за неисполнение предписания, срок по которому истек 18 октября. Ранее ФАС предупреждала, что в России нет предпосылок для роста тарифов на сотовую связь и интернет. В связи с этим любые попытки операторов связи поднять цены планировали пресекать. В ведомстве подчеркнули, что мониторинг цен на их услуги ведется постоянно. После слежки за компаниями связи было возбуждено дело против оператора связи «Мегафон» за повышение цен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Мобильные операторы „Мегафон“, „Вымпелком“ (бренд „Билайн“) и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. ФАС еще 18 сентября направила предупреждение сотовым операторам о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика», — передают слова ФАС журналисты «Известия». По их словам, такое решение было принято из-за того, что в антимонопольный орган только в сентябре поступило 186 жалоб потребителей. На выполнения требований компаниям дали месяц. Представители МТС отказались выполнять условия ФАС, так как считают свои действия законными. В отношении этой компании служба может возбудить дело за неисполнение предписания, срок по которому истек 18 октября. Ранее ФАС предупреждала, что в России нет предпосылок для роста тарифов на сотовую связь и интернет. В связи с этим любые попытки операторов связи поднять цены планировали пресекать. В ведомстве подчеркнули, что мониторинг цен на их услуги ведется постоянно. После слежки за компаниями связи было возбуждено дело против оператора связи «Мегафон» за повышение цен.