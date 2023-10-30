В челябинском районе приняли положение о выборах нового главы

Депутаты Кунашакского района (Челябинская область) приняли положение о конкурсе по отбору кандидатов на должность главы района. Об этом 31 октября сообщил источник URA.RU.
«На сессии депутатов Кунашакского района 31 октября принято положение о конкурсе на пост главы. Сам конкурс будет объявлен на внеочередной сессии 2 ноября. Ожидается, что заявления от претендентов на должность главы района будут приниматься в течение двух недель. Затем отбор будет проводить специально созданная комиссия, а сами выборы главы состоятся на последней в этом году сессии, перед самым Новым годом», — сообщает источник. В собрании депутатов Кунашакского района URA.RU подтвердили, что заседание 31 октября состоялось, однако от подробностей воздержались.
Необходимость в выборах главы возникла после того, как 24 сентября скончался возглавлявший район на протяжении восьми лет Сибагатулла Аминов. Временно исполняющим обязанности главы 3 октября депутаты избрали руководителя местного контрольно-счетного органа Венеру Юсупову.
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