30 октября 2023

В челябинском районе приняли положение о выборах нового главы

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Челябинск, аминов сибагатулла, похороны
Необходимость в выборах возникла после смерти главы района Сибагатуллы Аминова Фото:

Депутаты Кунашакского района (Челябинская область) приняли положение о конкурсе по отбору кандидатов на должность главы района. Об этом 31 октября сообщил источник URA.RU.

«На сессии депутатов Кунашакского района 31 октября принято положение о конкурсе на пост главы. Сам конкурс будет объявлен на внеочередной сессии 2 ноября. Ожидается, что заявления от претендентов на должность главы района будут приниматься в течение двух недель. Затем отбор будет проводить специально созданная комиссия, а сами выборы главы состоятся на последней в этом году сессии, перед самым Новым годом», — сообщает источник. В собрании депутатов Кунашакского района URA.RU подтвердили, что заседание 31 октября состоялось, однако от подробностей воздержались.

Необходимость в выборах главы возникла после того, как 24 сентября скончался возглавлявший район на протяжении восьми лет Сибагатулла Аминов. Временно исполняющим обязанности главы 3 октября депутаты избрали руководителя местного контрольно-счетного органа Венеру Юсупову.

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Депутаты Кунашакского района (Челябинская область) приняли положение о конкурсе по отбору кандидатов на должность главы района. Об этом 31 октября сообщил источник URA.RU. «На сессии депутатов Кунашакского района 31 октября принято положение о конкурсе на пост главы. Сам конкурс будет объявлен на внеочередной сессии 2 ноября. Ожидается, что заявления от претендентов на должность главы района будут приниматься в течение двух недель. Затем отбор будет проводить специально созданная комиссия, а сами выборы главы состоятся на последней в этом году сессии, перед самым Новым годом», — сообщает источник. В собрании депутатов Кунашакского района URA.RU подтвердили, что заседание 31 октября состоялось, однако от подробностей воздержались. Необходимость в выборах главы возникла после того, как 24 сентября скончался возглавлявший район на протяжении восьми лет Сибагатулла Аминов. Временно исполняющим обязанности главы 3 октября депутаты избрали руководителя местного контрольно-счетного органа Венеру Юсупову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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