Челябинский депутат извинился за скандальное поведение в суде

31 октября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Инцидент с участием Владимира Корнева рассмотрели на комиссии по депутатской этике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат гордумы Челябинска Владимир Корнев извинился за скандальное поведение в суде. Об этом было заявлено на сессии 31 октября, передает корреспондент URA.RU. Перед заседанием поведение депутата разобрали на комиссии по депутатской этике. «Поведение Корнева разобрали на комиссии. Он принес извинения за свое поведение», — заявил председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике Виталий Родионов. Спикер Андрей Шмидт после сессии заявил журналистам, что поведение Корнева недопустимо. У суда есть полномочия от наложения административного штрафа на депутата до заключения на 15 суток. «Мы бы не хотели, чтобы эти меры были применены в адрес депутата гордумы. Поэтому ему были разъяснены все эти позиции», — заявил Шмидт. Скандал в суде, инициированный Корневым, произошел 28 сентября. Он снимал на мобильный телефон без разрешения, громко комментировал показания, после чего отказался покинуть заседание. Его пришлось выдворять из зала судебным приставам с применением силы.

Депутат гордумы Челябинска Владимир Корнев извинился за скандальное поведение в суде. Об этом было заявлено на сессии 31 октября, передает корреспондент URA.RU. Перед заседанием поведение депутата разобрали на комиссии по депутатской этике. «Поведение Корнева разобрали на комиссии. Он принес извинения за свое поведение», — заявил председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике Виталий Родионов. Спикер Андрей Шмидт после сессии заявил журналистам, что поведение Корнева недопустимо. У суда есть полномочия от наложения административного штрафа на депутата до заключения на 15 суток. «Мы бы не хотели, чтобы эти меры были применены в адрес депутата гордумы. Поэтому ему были разъяснены все эти позиции», — заявил Шмидт. Скандал в суде, инициированный Корневым, произошел 28 сентября. Он снимал на мобильный телефон без разрешения, громко комментировал показания, после чего отказался покинуть заседание. Его пришлось выдворять из зала судебным приставам с применением силы.