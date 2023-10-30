Жители Соликамска (Пермский край) публикуют в соцсетях кадры хлопка на местном заводе «Урал». На фото и видео соликамцы запечатлели огромный столб дыма над предприятием.
«Это, получается, возле вахты первой. Столб из-за пасмурности не видно, но он высоченный», — комментирует оператор видео произошедшее. Кадры опубликованы в группе «Подслушано Боровск Соликамск Культурный» в соцсети «ВКонтакте».
Хлопок произошел на заводе днем 31 октября. Некоторые жители Соликамска жаловались, что в результате взрыва в их доме выбило стекла. По информации краевого МЧС, на предприятии никто не пострадал, туда уже выехали сотрудники сотрудники МЧС и спецтехника. Предприятие выпускает гражданскую и военную продукцию, в том числе боеприпасы, принадлежит госкорпорации «Ростех».
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