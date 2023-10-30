30 октября 2023

Жители Соликамска делятся кадрами ЧП на пермском заводе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
На завод уже прибыли сотрудники МЧС Фото:

Жители Соликамска (Пермский край) публикуют в соцсетях кадры хлопка на местном заводе «Урал». На фото и видео соликамцы запечатлели огромный столб дыма над предприятием.

«Это, получается, возле вахты первой. Столб из-за пасмурности не видно, но он высоченный», — комментирует оператор видео произошедшее. Кадры опубликованы в группе «Подслушано Боровск Соликамск Культурный» в соцсети «ВКонтакте».

Хлопок произошел на заводе днем 31 октября. Некоторые жители Соликамска жаловались, что в результате взрыва в их доме выбило стекла. По информации краевого МЧС, на предприятии никто не пострадал, туда уже выехали сотрудники сотрудники МЧС и спецтехника. Предприятие выпускает гражданскую и военную продукцию, в том числе боеприпасы, принадлежит госкорпорации «Ростех».

Столб дыма от пожара
Столб дыма от пожара
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Соликамска (Пермский край) публикуют в соцсетях кадры хлопка на местном заводе «Урал». На фото и видео соликамцы запечатлели огромный столб дыма над предприятием. «Это, получается, возле вахты первой. Столб из-за пасмурности не видно, но он высоченный», — комментирует оператор видео произошедшее. Кадры опубликованы в группе «Подслушано Боровск Соликамск Культурный» в соцсети «ВКонтакте». Хлопок произошел на заводе днем 31 октября. Некоторые жители Соликамска жаловались, что в результате взрыва в их доме выбило стекла. По информации краевого МЧС, на предприятии никто не пострадал, туда уже выехали сотрудники сотрудники МЧС и спецтехника. Предприятие выпускает гражданскую и военную продукцию, в том числе боеприпасы, принадлежит госкорпорации «Ростех».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...