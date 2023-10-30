МЧС в Пермском крае прокомментировало ЧП на оборонном заводе в Соликамске

В результате ЧП на заводе «Урал» в Соликамске (Пермский край) 31 октября никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью. По информации ведомства, хлопок произошел в здании корпуса №2 на улице Энергетиков.
«В 13:25 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о хлопке на территории АО „Соликамский завод Урал“ по ул. Энергетиков. По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 АО „Соликамский завод Урал“ произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился. По оперативной информации пострадавших нет. На работу предприятия хлопок не повлиял», — информирует ведомство.
К месту были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, в том числе 36 человек и 10 единиц техники от МЧС России. Ранее очевидцы сообщили о взрыве, произошедшем на территории завода. По словам горожан, в результате произошедшего в близлежащих домах были выбиты стекла, однако в МЧС данную информацию не подтвердили. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.
Завод «Урал» контролируется холдингом «Технодинамика», входящим в госкорпорацию «Ростех». Предприятие является одним из крупнейших заводов боеприпасной отрасли и, помимо военной, выпускает продукцию гражданского назначения.
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