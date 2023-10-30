МЧС в Пермском крае прокомментировало ЧП на оборонном заводе в Соликамске

МЧС: пострадавших в результате хлопка на заводе «Урал» в Соликамске нет

31 октября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

По информации регионального управления МЧС, к месту прибыло 11 единиц техники Фото: Сергей Русанов © URA.RU В результате ЧП на заводе «Урал» в Соликамске (Пермский край) 31 октября никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью. По информации ведомства, хлопок произошел в здании корпуса №2 на улице Энергетиков. «В 13:25 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о хлопке на территории АО „Соликамский завод Урал“ по ул. Энергетиков. По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 АО „Соликамский завод Урал“ произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился. По оперативной информации пострадавших нет. На работу предприятия хлопок не повлиял», — информирует ведомство. К месту были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, в том числе 36 человек и 10 единиц техники от МЧС России. Ранее очевидцы сообщили о взрыве, произошедшем на территории завода. По словам горожан, в результате произошедшего в близлежащих домах были выбиты стекла, однако в МЧС данную информацию не подтвердили. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Завод «Урал» контролируется холдингом «Технодинамика», входящим в госкорпорацию «Ростех». Предприятие является одним из крупнейших заводов боеприпасной отрасли и, помимо военной, выпускает продукцию гражданского назначения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В результате ЧП на заводе «Урал» в Соликамске (Пермский край) 31 октября никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью. По информации ведомства, хлопок произошел в здании корпуса №2 на улице Энергетиков. «В 13:25 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о хлопке на территории АО „Соликамский завод Урал“ по ул. Энергетиков. По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 АО „Соликамский завод Урал“ произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился. По оперативной информации пострадавших нет. На работу предприятия хлопок не повлиял», — информирует ведомство. К месту были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, в том числе 36 человек и 10 единиц техники от МЧС России. Ранее очевидцы сообщили о взрыве, произошедшем на территории завода. По словам горожан, в результате произошедшего в близлежащих домах были выбиты стекла, однако в МЧС данную информацию не подтвердили. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Завод «Урал» контролируется холдингом «Технодинамика», входящим в госкорпорацию «Ростех». Предприятие является одним из крупнейших заводов боеприпасной отрасли и, помимо военной, выпускает продукцию гражданского назначения.