СК завел дело о халатности при реконструкции очистных спутника Екатеринбурга

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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, водоканал, водный союз, арбинка
Уголовное дело инициировано из-за халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба Фото:

В Свердловской области инициировали возбуждение уголовного дела из-за проекта реконструкции очистных сооружений в Среднеуральске. Муниципальная казна понесла из-за него многомиллионный ущерб.

«Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что результаты выполненных „Экохим-проект“ по муниципальному контракту работ не отвечали требованию эффективности расходования 25,1 млн рублей бюджетных средств, так как привели к необоснованному снижению производительности очистных сооружений Среднеуральска», — сообщили в областной прокуратуре.

Муниципальный контракт на 25,1 млн рублей на подготовку проекта реконструкции очистных сооружений заключили МКУ «Управление ЖКХ» и ООО «Экохим-проект» в октябре 2021 года. Позже выяснилось, что его нельзя реализовывать из-за того, что мощность очистных будет снижена. Теперь возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

Бывший глава Среднеуральска Александр Ковальчик ушел в отставку 30 марта и занял пост в областном правительстве. На его место пришел экс-глава Нижней Туры Александр Стасенок: он был официально назначен мэром в конце сентября.

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В Свердловской области инициировали возбуждение уголовного дела из-за проекта реконструкции очистных сооружений в Среднеуральске. Муниципальная казна понесла из-за него многомиллионный ущерб. «Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что результаты выполненных „Экохим-проект“ по муниципальному контракту работ не отвечали требованию эффективности расходования 25,1 млн рублей бюджетных средств, так как привели к необоснованному снижению производительности очистных сооружений Среднеуральска», — сообщили в областной прокуратуре. Муниципальный контракт на 25,1 млн рублей на подготовку проекта реконструкции очистных сооружений заключили МКУ «Управление ЖКХ» и ООО «Экохим-проект» в октябре 2021 года. Позже выяснилось, что его нельзя реализовывать из-за того, что мощность очистных будет снижена. Теперь возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Бывший глава Среднеуральска Александр Ковальчик ушел в отставку 30 марта и занял пост в областном правительстве. На его место пришел экс-глава Нижней Туры Александр Стасенок: он был официально назначен мэром в конце сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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