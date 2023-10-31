СК завел дело о халатности при реконструкции очистных спутника Екатеринбурга

Уголовное дело инициировано из-за халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области инициировали возбуждение уголовного дела из-за проекта реконструкции очистных сооружений в Среднеуральске. Муниципальная казна понесла из-за него многомиллионный ущерб.

«Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что результаты выполненных „Экохим-проект“ по муниципальному контракту работ не отвечали требованию эффективности расходования 25,1 млн рублей бюджетных средств, так как привели к необоснованному снижению производительности очистных сооружений Среднеуральска», — сообщили в областной прокуратуре.

Муниципальный контракт на 25,1 млн рублей на подготовку проекта реконструкции очистных сооружений заключили МКУ «Управление ЖКХ» и ООО «Экохим-проект» в октябре 2021 года. Позже выяснилось, что его нельзя реализовывать из-за того, что мощность очистных будет снижена. Теперь возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

Бывший глава Среднеуральска Александр Ковальчик ушел в отставку 30 марта и занял пост в областном правительстве. На его место пришел экс-глава Нижней Туры Александр Стасенок: он был официально назначен мэром в конце сентября.