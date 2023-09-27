Экс-мэр с поддельным военным билетом возглавил Среднеуральск

Алексей Стасенок стал мэром Среднеуральска

28 сентября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Молодому чиновнику прочили пост главы Среднеуральска с начала года Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Бывший глава Нижней Туры (Свердловская область) Алексей Стасенок, прославившийся скандалом с аннулированием военного билета, стал мэром Среднеуральска. За него проголосовали 15 из 15 присутствовавших на думе депутатов. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Стасенок. Инаугурация состоится 5 октября. Чиновник перешел в мэрию Среднеуральска в конце февраля, заняв пост вице-мэра по вопросам ЖКХ и строительства. Уже тогда источники URA.RU отмечали, что Стасенок рассматривается на пост мэра города. До 17 февраля он возглавлял Нижнюю Туру. Алексей Стасенок получил скандальную известность в начале 2021-го, когда прокуратура запустила проверку подлинности его военного билета. Документ оказался незаконным, мэр неоднократно оспаривал это решение. В последний, третий, раз суд аннулировал его «военник» летом 2022 года.

Бывший глава Нижней Туры (Свердловская область) Алексей Стасенок, прославившийся скандалом с аннулированием военного билета, стал мэром Среднеуральска. За него проголосовали 15 из 15 присутствовавших на думе депутатов. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Стасенок. Инаугурация состоится 5 октября. Чиновник перешел в мэрию Среднеуральска в конце февраля, заняв пост вице-мэра по вопросам ЖКХ и строительства. Уже тогда источники URA.RU отмечали, что Стасенок рассматривается на пост мэра города. До 17 февраля он возглавлял Нижнюю Туру. Алексей Стасенок получил скандальную известность в начале 2021-го, когда прокуратура запустила проверку подлинности его военного билета. Документ оказался незаконным, мэр неоднократно оспаривал это решение. В последний, третий, раз суд аннулировал его «военник» летом 2022 года.