27 сентября 2023

Экс-мэр с поддельным военным билетом возглавил Среднеуральск

Алексей Стасенок стал мэром Среднеуральска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодому чиновнику прочили пост главы Среднеуральска с начала года
Молодому чиновнику прочили пост главы Среднеуральска с начала года Фото:

Бывший глава Нижней Туры (Свердловская область) Алексей Стасенок, прославившийся скандалом с аннулированием военного билета, стал мэром Среднеуральска. За него проголосовали 15 из 15 присутствовавших на думе депутатов. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Стасенок. Инаугурация состоится 5 октября.

Чиновник перешел в мэрию Среднеуральска в конце февраля, заняв пост вице-мэра по вопросам ЖКХ и строительства. Уже тогда источники URA.RU отмечали, что Стасенок рассматривается на пост мэра города. До 17 февраля он возглавлял Нижнюю Туру.

Алексей Стасенок получил скандальную известность в начале 2021-го, когда прокуратура запустила проверку подлинности его военного билета. Документ оказался незаконным, мэр неоднократно оспаривал это решение. В последний, третий, раз суд аннулировал его «военник» летом 2022 года.

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Бывший глава Нижней Туры (Свердловская область) Алексей Стасенок, прославившийся скандалом с аннулированием военного билета, стал мэром Среднеуральска. За него проголосовали 15 из 15 присутствовавших на думе депутатов. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Стасенок. Инаугурация состоится 5 октября. Чиновник перешел в мэрию Среднеуральска в конце февраля, заняв пост вице-мэра по вопросам ЖКХ и строительства. Уже тогда источники URA.RU отмечали, что Стасенок рассматривается на пост мэра города. До 17 февраля он возглавлял Нижнюю Туру. Алексей Стасенок получил скандальную известность в начале 2021-го, когда прокуратура запустила проверку подлинности его военного билета. Документ оказался незаконным, мэр неоднократно оспаривал это решение. В последний, третий, раз суд аннулировал его «военник» летом 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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