Детским садам Тюмени потребуется новый поставщик

ФНС Тюмени банкротит поставщика продуктов в детские сады
© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, столовая, детский сад, детское питание, повар, обед
Продукты, которые поставляло ООО «РегионСнаб», использовались для питания воспитанников в детских садах Тюмени Фото:

Детские сады Тюмени могут остаться без одного из поставщиков продуктов питания, с которым некоторые учреждения города сотрудничали с 2017 года. Информация о банкротном иске размещена на портале электронной картотеки арбитражных дел.

«Дело №А70-22701/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „РегионСнаб“, зарегистрированное в Тюмени. Сумма иска не обозначена, сам иск зарегистрирован, но еще не принят в работу», — сообщает портал.

По данным системы СБИС, речь в иске идет о долге перед бюджетом на сумму в 6,4 млн рублей. При этом компания в настоящий момент уже заявлена банкротом. Среди особых рисков в СБИС отмечен высокий риск задержки платежей, а обязательства в балансе компании составляют почти 100%. Отмечается, что ответчик поставлял дошкольным учреждениям Тюмени бакалею, мясо, яйцо и фрукты.

Ранее URA.RU рассказало, какое продолжение получила история банкротства одного из местных застройщиков. Региональные власти были вынуждены найти для малоэтажного микрорайона новую компанию.

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Детские сады Тюмени могут остаться без одного из поставщиков продуктов питания, с которым некоторые учреждения города сотрудничали с 2017 года. Информация о банкротном иске размещена на портале электронной картотеки арбитражных дел. «Дело №А70-22701/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „РегионСнаб“, зарегистрированное в Тюмени. Сумма иска не обозначена, сам иск зарегистрирован, но еще не принят в работу», — сообщает портал. По данным системы СБИС, речь в иске идет о долге перед бюджетом на сумму в 6,4 млн рублей. При этом компания в настоящий момент уже заявлена банкротом. Среди особых рисков в СБИС отмечен высокий риск задержки платежей, а обязательства в балансе компании составляют почти 100%. Отмечается, что ответчик поставлял дошкольным учреждениям Тюмени бакалею, мясо, яйцо и фрукты. Ранее URA.RU рассказало, какое продолжение получила история банкротства одного из местных застройщиков. Региональные власти были вынуждены найти для малоэтажного микрорайона новую компанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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