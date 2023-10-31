Детским садам Тюмени потребуется новый поставщик

ФНС Тюмени банкротит поставщика продуктов в детские сады

Продукты, которые поставляло ООО «РегионСнаб», использовались для питания воспитанников в детских садах Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Детские сады Тюмени могут остаться без одного из поставщиков продуктов питания, с которым некоторые учреждения города сотрудничали с 2017 года. Информация о банкротном иске размещена на портале электронной картотеки арбитражных дел.

«Дело №А70-22701/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „РегионСнаб“, зарегистрированное в Тюмени. Сумма иска не обозначена, сам иск зарегистрирован, но еще не принят в работу», — сообщает портал.

По данным системы СБИС, речь в иске идет о долге перед бюджетом на сумму в 6,4 млн рублей. При этом компания в настоящий момент уже заявлена банкротом. Среди особых рисков в СБИС отмечен высокий риск задержки платежей, а обязательства в балансе компании составляют почти 100%. Отмечается, что ответчик поставлял дошкольным учреждениям Тюмени бакалею, мясо, яйцо и фрукты.

Ранее URA.RU рассказало, какое продолжение получила история банкротства одного из местных застройщиков. Региональные власти были вынуждены найти для малоэтажного микрорайона новую компанию.