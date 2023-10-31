Дума свердловского города поддержала присоединение к Екатеринбургу

Ревда вошла в состав «Большого Екатеринбурга»

Ревда войдет в состав Екатеринбургской агломерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты думы Ревды (Свердловская область) смогли побороть оппозицию и проголосовать за включение города в состав «Большого Екатеринбурга». Противники реформы не пришли на голосование из-за опасений потери контроля над финансовыми потоками, сообщает URA.RU.

В Ревде 31 октября прошло очередное заседание гордумы, где рассматривали тему вступления городского округа в Ассоциацию муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация» (ЕГА). По словам источника URA.RU, протеже депутатов, выступающих против вступления в ассоциацию, опасаются, что потеряют контроль над финансовыми потоками, приходящими в Ревду из регионального и федерального бюджетов. Также они боятся, что влиятельные бизнес-группы из уральской столицы захотят завладеть местными активами, например, коммунальными предприятиями.

Как сообщили URA.RU в гордуме, на заседание пришили 11 депутатов из 20, и они проголосовали «за» вступление в ассоциацию. Таким образом, «Единой России», имеющей только половину мандатов, удалось переманить еще одного думца на свою сторону, чтобы поделить оппозицию от КПРФ и «Справедливой России».

Корреспондент URA.RU запросил комментарий у главы Ревды Татьяны Клепиковой. На момент публикации заметки ответ получить не удалось.