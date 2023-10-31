«Уралвагонзавод» показал свежие кадры с испытания танков Т-90. Видео

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Завод КМЗ. Курган, военная техника, бмп, кмз, завод кмз, танк, трак, боевая машина, сво, гусеницы
Танки Т-90 «Прорыв» поставляют на фронт Фото:

Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») опубликовало видео с последних испытаний танков Т-90 «Прорыв». В пресс-службе предприятия отмечают, что в сравнении с Leopard 2 танки тагильского производства быстрые и ловкие.

«Хваленые „кошки“ Leopard 2 в зоне СВО показали себя жирными и неповоротливыми. Им не скрыться от быстрых и ловких танков от УВЗ. Отзывы о наших боевых красавцах только положительные. Вот, полюбуйтесь: совсем новенькие кадры с испытательного полигона», — сообщает пресс-служба УВЗ.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают.

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Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») опубликовало видео с последних испытаний танков Т-90 «Прорыв». В пресс-службе предприятия отмечают, что в сравнении с Leopard 2 танки тагильского производства быстрые и ловкие. «Хваленые „кошки“ Leopard 2 в зоне СВО показали себя жирными и неповоротливыми. Им не скрыться от быстрых и ловких танков от УВЗ. Отзывы о наших боевых красавцах только положительные. Вот, полюбуйтесь: совсем новенькие кадры с испытательного полигона», — сообщает пресс-служба УВЗ. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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