В Свердловской области прекратили поиски группы пропавших туристов

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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, сплав по реке, река усьва, отдых на реке
Группу пропавших пяти свердловских туристов перестали искать Фото:

Группу из пяти пропавших свердловских туристов, которые отправились на сплав по реке Вижай на севере региона, нашил — их поиски прекращены. Об этом URA.RU рассказал глава Ивдельского городского округа Владимир Михель.

«Поиски туристов прекращены — их нашли. В 15 километрах от поселка Тохта на реке Вижай уперлись в лед. Два человека вышли на поселок Вижай, а остальные трое остались на берегу с вещами. Дошедшие до поселка связались с спасателями — скоро группу заберут», — рассказал Михель.

Группа туристов отправилась на сплав на прошлой неделе. 30 октября, как заявлял агентству URA.RU официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых, пятеро мужчин должны были встретиться с организатором перевозок. Среди потерявшихся — директор коммерческого предприятия и четыре логиста. Все они из Березовского. Мужчины планировали сплавляться 50 километров от Тохты до Вижая. Группа пропала примерно в 70 км от перевала Дятлова.

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Группу из пяти пропавших свердловских туристов, которые отправились на сплав по реке Вижай на севере региона, нашил — их поиски прекращены. Об этом URA.RU рассказал глава Ивдельского городского округа Владимир Михель. «Поиски туристов прекращены — их нашли. В 15 километрах от поселка Тохта на реке Вижай уперлись в лед. Два человека вышли на поселок Вижай, а остальные трое остались на берегу с вещами. Дошедшие до поселка связались с спасателями — скоро группу заберут», — рассказал Михель. Группа туристов отправилась на сплав на прошлой неделе. 30 октября, как заявлял агентству URA.RU официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых, пятеро мужчин должны были встретиться с организатором перевозок. Среди потерявшихся — директор коммерческого предприятия и четыре логиста. Все они из Березовского. Мужчины планировали сплавляться 50 километров от Тохты до Вижая. Группа пропала примерно в 70 км от перевала Дятлова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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