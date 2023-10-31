В Свердловской области прекратили поиски группы пропавших туристов

Группу пропавших пяти свердловских туристов перестали искать Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Группу из пяти пропавших свердловских туристов, которые отправились на сплав по реке Вижай на севере региона, нашил — их поиски прекращены. Об этом URA.RU рассказал глава Ивдельского городского округа Владимир Михель.

«Поиски туристов прекращены — их нашли. В 15 километрах от поселка Тохта на реке Вижай уперлись в лед. Два человека вышли на поселок Вижай, а остальные трое остались на берегу с вещами. Дошедшие до поселка связались с спасателями — скоро группу заберут», — рассказал Михель.

Группа туристов отправилась на сплав на прошлой неделе. 30 октября, как заявлял агентству URA.RU официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых, пятеро мужчин должны были встретиться с организатором перевозок. Среди потерявшихся — директор коммерческого предприятия и четыре логиста. Все они из Березовского. Мужчины планировали сплавляться 50 километров от Тохты до Вижая. Группа пропала примерно в 70 км от перевала Дятлова.