Курганским коммунистам заблокировали банковские счета

По мнению источника, блокировка счетов партии может повлиять на их текущую хозяйственную и финансовую работу партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банковские счета Курганского регионального отделения КПРФ оказались заблокированы. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с местными властями. По его данным, это может повлиять на текущую хозяйственную и финансовую работу партии.

«Поступила информация, что КПРФ заблокировали счета. Из-за этого у руководства коммунистов могут возникнуть проблемы с выплатами зарплат штату сотрудников», — сообщает источник. Также, по его мнению, из-за блокировки у коммунистов могут возникнуть проблемы с оплатой коммунальных платежей.

По информации, расположенной в документах СБИС, курганское отделение КПРФ не справляется с требованиями налоговой и имеет «низкую платежеспособность и устойчивость». В ее обороте, по данным сервиса, имеются только заемные средства, а поступлений не хватает на покрытие всех расходов. Согласно документам, расположенным на сайте, в январе на отделение был выдан судебный приказ на взыскание долгов по теплоснабжению в размере 11 тысяч рублей. Также содержится информация о 17 исполнительных документах, связанных со штрафами перед ГИБДД.

Редакция URA.RU связалась с лидером регионального отделения КПРФ Виктором Зыряновым, чтобы выяснить, связана ли блокировка с возможными исполнительными производствами и исками в отношении партии, которые указаны в СБИС. Он заявил, что блокировка произошла по техническим причинам. «Никаких исполнительных производств и судов нет, это технические неполадки, вопрос уже решается», — ответил Зырянов.

Ранее URA.RU писало, что Курганская КПРФ попала в сложную ситуацию из-за ухода депутатов. Тогда заявление на выход из партии подписало сразу три человека, что продемонстрировало конфликт в рядах коммунистов.