31 октября 2023

Налоговая банкротит рынок в пермском городе-призраке

ФНС обратилась в суд с требованием признать банкротом рынок в Кизеле
© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Заявление с требованием о банкротстве поступило в Арбитражный суд Пермского края Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом ООО «Кизеловский рынок». Ранее имущество предприятия в Кизеле, который называют городом-призраком, выставлялось на торги. С исковым заявлением в суд обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы.

«Кредитор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Пермскому краю. Должник — ООО „Кизеловский рынок“. Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований — 1,8 млн рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Иск пока не принят к производству.

ООО «Кизеловский рынок» было зарегистрировано в 1997 году. В октябре 2021 года судебные приставы Кизела арестовали имущество предприятия за долги по налогам. Позже были назначены торги, на которые были выставлены шесть лотов: два земельных участка, административное здание, деревянный торговый павильон, здание туалета и сооружение для размещения транспорта.

Кизел в Пермском крае неофициально называют городом-призраком по причине сложной социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт в Кизеловском угольном бассейне. Сейчас этот округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель города не видит перспектив в Кизеле и намерен уехать из города.

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В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом ООО «Кизеловский рынок». Ранее имущество предприятия в Кизеле, который называют городом-призраком, выставлялось на торги. С исковым заявлением в суд обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. «Кредитор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Пермскому краю. Должник — ООО „Кизеловский рынок“. Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований — 1,8 млн рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Иск пока не принят к производству. ООО «Кизеловский рынок» было зарегистрировано в 1997 году. В октябре 2021 года судебные приставы Кизела арестовали имущество предприятия за долги по налогам. Позже были назначены торги, на которые были выставлены шесть лотов: два земельных участка, административное здание, деревянный торговый павильон, здание туалета и сооружение для размещения транспорта. Кизел в Пермском крае неофициально называют городом-призраком по причине сложной социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт в Кизеловском угольном бассейне. Сейчас этот округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель города не видит перспектив в Кизеле и намерен уехать из города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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