Движение по трассе М-5 у Златоуста затруднено из-за снегопада. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
движение затруднено из-за усилившегося снегопада Фото:

Движение транспорта по федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Златоуста (Челябинская область) затруднено из-за начавшегося снегопада. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе ГИБДД региона, на данном участке наблюдаются сильные осадки.

«С 1730 по 1731 километр наблюдается затруднение в движении транспортных средств. Идет сильный снег. Будьте внимательны на данном участке дороги!», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Пришедшие на минувших осадки внесли свои коррективы в движение по федеральным и региональным дорогам. Водители встают в многокилометровые пробки из-за непогоды и участившихся аварий.

Из-за осадков ГИБДД ввело ограничения на проезд по М-5 для фур, маршрутных и легковых такси. Эти мероприятия немного разгрузили трассу. Работа на дороге продолжается.

Движение затруднено с 1730 по 1731 километр трассы М-5
Движение затруднено с 1730 по 1731 километр трассы М-5

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Движение транспорта по федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Златоуста (Челябинская область) затруднено из-за начавшегося снегопада. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе ГИБДД региона, на данном участке наблюдаются сильные осадки. «С 1730 по 1731 километр наблюдается затруднение в движении транспортных средств. Идет сильный снег. Будьте внимательны на данном участке дороги!», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Пришедшие на минувших осадки внесли свои коррективы в движение по федеральным и региональным дорогам. Водители встают в многокилометровые пробки из-за непогоды и участившихся аварий. Из-за осадков ГИБДД ввело ограничения на проезд по М-5 для фур, маршрутных и легковых такси. Эти мероприятия немного разгрузили трассу. Работа на дороге продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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