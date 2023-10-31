Движение транспорта по федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Златоуста (Челябинская область) затруднено из-за начавшегося снегопада. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе ГИБДД региона, на данном участке наблюдаются сильные осадки.
«С 1730 по 1731 километр наблюдается затруднение в движении транспортных средств. Идет сильный снег. Будьте внимательны на данном участке дороги!», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Пришедшие на минувших осадки внесли свои коррективы в движение по федеральным и региональным дорогам. Водители встают в многокилометровые пробки из-за непогоды и участившихся аварий.
Из-за осадков ГИБДД ввело ограничения на проезд по М-5 для фур, маршрутных и легковых такси. Эти мероприятия немного разгрузили трассу. Работа на дороге продолжается.
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