Маск высмеял желание Зеленского победить в конфликте с РФ любой ценой

31 октября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского высмеяли за стремление победить Россию, несмотря на потери Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский предприниматель Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Он сослался на слова чиновников, близких к украинскому лидеру, которые боятся сказать о том, что Киев не побеждает в борьбе с Москвой. «Сами помощники Зеленского говорят Time, что он бредит и не желает прислушиваться к реальности: „У нас нет вариантов. Мы не победим. Но попробуйте сказать ему об этом“», — написал Илон Маск в соцсети X. Ранее в СМИ писали, что между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за дальнейших действий на фронте после провалов ВСУ при контрнаступлении. Командующий украинскими силами уверен, что необходимо прекратить наступать и закрепиться на имеющихся позициях. Однако Зеленский с этим не согласен, так как стране необходимо показать Западу свою боеспособность, пишет MK.RU . Также экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины скрывает от своих граждан провалы ВСУ на фронте. По его словам, Зеленский должен будет за это ответить, сообщает Life .

Американский предприниматель Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Он сослался на слова чиновников, близких к украинскому лидеру, которые боятся сказать о том, что Киев не побеждает в борьбе с Москвой. «Сами помощники Зеленского говорят Time, что он бредит и не желает прислушиваться к реальности: „У нас нет вариантов. Мы не победим. Но попробуйте сказать ему об этом“», — написал Илон Маск в соцсети X. Ранее в СМИ писали, что между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за дальнейших действий на фронте после провалов ВСУ при контрнаступлении. Командующий украинскими силами уверен, что необходимо прекратить наступать и закрепиться на имеющихся позициях. Однако Зеленский с этим не согласен, так как стране необходимо показать Западу свою боеспособность, пишет MK.RU. Также экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины скрывает от своих граждан провалы ВСУ на фронте. По его словам, Зеленский должен будет за это ответить, сообщает Life.