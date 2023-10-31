Маск высмеял желание Зеленского победить в конфликте с РФ любой ценой

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Владимира Зеленского высмеяли за стремление победить Россию, несмотря на потери Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский предприниматель Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Он сослался на слова чиновников, близких к украинскому лидеру, которые боятся сказать о том, что Киев не побеждает в борьбе с Москвой.

«Сами помощники Зеленского говорят Time, что он бредит и не желает прислушиваться к реальности: „У нас нет вариантов. Мы не победим. Но попробуйте сказать ему об этом“», — написал Илон Маск в соцсети X.

Ранее в СМИ писали, что между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за дальнейших действий на фронте после провалов ВСУ при контрнаступлении. Командующий украинскими силами уверен, что необходимо прекратить наступать и закрепиться на имеющихся позициях. Однако Зеленский с этим не согласен, так как стране необходимо показать Западу свою боеспособность, пишет MK.RU.

Также экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины скрывает от своих граждан провалы ВСУ на фронте. По его словам, Зеленский должен будет за это ответить, сообщает Life.

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Американский предприниматель Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Он сослался на слова чиновников, близких к украинскому лидеру, которые боятся сказать о том, что Киев не побеждает в борьбе с Москвой. «Сами помощники Зеленского говорят Time, что он бредит и не желает прислушиваться к реальности: „У нас нет вариантов. Мы не победим. Но попробуйте сказать ему об этом“», — написал Илон Маск в соцсети X. Ранее в СМИ писали, что между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за дальнейших действий на фронте после провалов ВСУ при контрнаступлении. Командующий украинскими силами уверен, что необходимо прекратить наступать и закрепиться на имеющихся позициях. Однако Зеленский с этим не согласен, так как стране необходимо показать Западу свою боеспособность, пишет MK.RU. Также экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины скрывает от своих граждан провалы ВСУ на фронте. По его словам, Зеленский должен будет за это ответить, сообщает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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