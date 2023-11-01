Как сэкономить при высокой ипотечной ставке

Президент гильдии риэлторов Горский: в России будут строить меньше жилья

01 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Из-за высокой ключевой ставки, на рынке недвижимости появятся новые акции Фото: Илья Московец © URA.RU Застройщики будут компенсировать высокие ставки по ипотеке, предлагая покупателям новые акции и сокращая объем строительства. Об этом URA.RU рассказал резидент российской Гильдии риелторов Игорь Горский. Новость по теме Экономисты раскрыли, насколько подорожает ипотека после решения ЦБ «Застройщикам придется адаптироваться, потому что достаточно высокая ключевая ставка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что это надолго, и что это еще не конец. Будут предложены разные программы. Они могут быть с отсрочкой платежа, с трейд-ином, когда в зачет берется объект недвижимости, различные скидки. Предполагаю, что будут достаточно активно использоваться комбинированные модели», — сказал Игорь Горский. Руководитель отдела «Технологии продаж» департамента развития франшизы агентства недвижимости «Аякс» Олег Астапов подчеркнул, что уже сейчас есть множество программ, упрощающих покупку недвижимости. «Особыми условиями при покупке жилья от застройщика могут воспользоваться: IT-специалисты, семейные граждане, а именно семьи, в которых есть дети, рожденные после 2018 года, граждане, которые хотят купить недвижимость в сельской местности, дальневосточники, военнослужащие, и те, кто хочет приобрести новостройку с использованием господдержки», — добавил эксперт. Программы сегодня: Ипотека с субсидированной ставкой до 1%, которая сохраняется до момента сдачи дома, либо на ограниченный застройщиком срок;

Ипотека с субсидированной ставкой на весь срок (на усмотрение застройщика, как правило, чем больше сумма первоначального взноса, тем меньше ставка);

«Траншевая ипотека», или нашумевшая уже «Ипотека за 1 рубль», где дольщик выплачивает смешную сумму до 100 рублей в месяц до конца строительства дома, а после ввода дома в эксплуатацию, ставка становится соответствующей ставке «Господдержка»;

Акции от застройщиков, которые включают в себя: ремонт в подарок, машиноместо в подарок, кладовка, техника и т. д.;

Продажа объекта БЕЗ Первоначального взноса;

Рассрочки и отсрочки первоначального взноса, где застройщик дает покупателю аккумулировать сумму на первый взнос по объекту;

Кэшбек за покупку. Застройщик возвращает определенную сумму на счет покупателю после регистрации сделки. Гоский отметил, что сам подход к строительству изменится. «Будут меньше строить, меньше вкладывать в новые объекты, очень щепетильно подбирать каждый конкретный объект, будут его анализировать. То есть не будет больших объемов. Рынок не позволит быть всеядным. На мой взгляд, у компаний появится специализация в выборе того или иного сегмента. Кто-то будет строить в комфорт-классе, кто-то уйдет в бизнес-класс, кто-то в сегмент апартаментов», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Застройщики будут компенсировать высокие ставки по ипотеке, предлагая покупателям новые акции и сокращая объем строительства. Об этом URA.RU рассказал резидент российской Гильдии риелторов Игорь Горский. «Застройщикам придется адаптироваться, потому что достаточно высокая ключевая ставка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что это надолго, и что это еще не конец. Будут предложены разные программы. Они могут быть с отсрочкой платежа, с трейд-ином, когда в зачет берется объект недвижимости, различные скидки. Предполагаю, что будут достаточно активно использоваться комбинированные модели», — сказал Игорь Горский. Руководитель отдела «Технологии продаж» департамента развития франшизы агентства недвижимости «Аякс» Олег Астапов подчеркнул, что уже сейчас есть множество программ, упрощающих покупку недвижимости. Программы сегодня: Гоский отметил, что сам подход к строительству изменится. «Будут меньше строить, меньше вкладывать в новые объекты, очень щепетильно подбирать каждый конкретный объект, будут его анализировать. То есть не будет больших объемов. Рынок не позволит быть всеядным. На мой взгляд, у компаний появится специализация в выборе того или иного сегмента. Кто-то будет строить в комфорт-классе, кто-то уйдет в бизнес-класс, кто-то в сегмент апартаментов», — объяснил собеседник агентства.