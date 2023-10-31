Израилю объявила войну новая страна Йемен вмешался в войну Израиля и Палестины 31 октября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 + Йемен выпустил в сторону Израиля десятки баллистических ракет Фото: U.S. Army Central / Spc. Stokes новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Йемен официально объявил о своем вмешательстве в палестино-израильский конфликт. В представительстве йеменских вооруженных сил заявили, что по Израилю уже были выпущены десятки ракет, передает портал Clubtc. «Вооруженные силы Йемена официально объявили войну Израилю», — написали в материале. Также представитель ВС страны Самир Альнамри сообщил о десятках баллистических ракет в сторону еврейского государства. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. Тогда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого Иерусалим неоднократно обстреливал и проводил рейды в Газе. Некоторые государства также начали допускать вмешательство в этот конфликт. Так, премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о возможном втягивании государства в войну. Также власти Ирана говорили о своем вмешательстве, если Израиль начнет наземную операцию в Газе , передает Pravda.Ru. Йемен официально объявил о своем вмешательстве в палестино-израильский конфликт. В представительстве йеменских вооруженных сил заявили, что по Израилю уже были выпущены десятки ракет, передает портал Clubtc. «Вооруженные силы Йемена официально объявили войну Израилю», — написали в материале. Также представитель ВС страны Самир Альнамри сообщил о десятках баллистических ракет в сторону еврейского государства. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. Тогда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого Иерусалим неоднократно обстреливал и проводил рейды в Газе. Некоторые государства также начали допускать вмешательство в этот конфликт. Так, премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о возможном втягивании государства в войну. Также власти Ирана говорили о своем вмешательстве, если Израиль начнет наземную операцию в Газе, передает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям