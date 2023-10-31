Израилю объявила войну новая страна

Йемен вмешался в войну Израиля и Палестины
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Йемен выпустил в сторону Израиля десятки баллистических ракет Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Йемен официально объявил о своем вмешательстве в палестино-израильский конфликт. В представительстве йеменских вооруженных сил заявили, что по Израилю уже были выпущены десятки ракет, передает портал Clubtc.

«Вооруженные силы Йемена официально объявили войну Израилю», — написали в материале. Также представитель ВС страны Самир Альнамри сообщил о десятках баллистических ракет в сторону еврейского государства.

Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. Тогда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого Иерусалим неоднократно обстреливал и проводил рейды в Газе.

Некоторые государства также начали допускать вмешательство в этот конфликт. Так, премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о возможном втягивании государства в войну. Также власти Ирана говорили о своем вмешательстве, если Израиль начнет наземную операцию в Газе, передает Pravda.Ru.

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Йемен официально объявил о своем вмешательстве в палестино-израильский конфликт. В представительстве йеменских вооруженных сил заявили, что по Израилю уже были выпущены десятки ракет, передает портал Clubtc. «Вооруженные силы Йемена официально объявили войну Израилю», — написали в материале. Также представитель ВС страны Самир Альнамри сообщил о десятках баллистических ракет в сторону еврейского государства. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. Тогда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого Иерусалим неоднократно обстреливал и проводил рейды в Газе. Некоторые государства также начали допускать вмешательство в этот конфликт. Так, премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о возможном втягивании государства в войну. Также власти Ирана говорили о своем вмешательстве, если Израиль начнет наземную операцию в Газе, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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