Мишустин спрогнозировал рост российской экономики

Премьер-министр РФ заявил о росте российской экономики

31 октября 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российская экономика в основном прошла период адаптации к внешним вызовам. В стране по итогам 2023 года ожидается рост экономики. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам. «По предварительной оценке Минэкономразвития, за 9 месяцев ВВП увеличился на 2,8%. В сентябре показатель был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении», — отметил глава российского правительства. По его словам, такая динамика стала возможна благодаря реализации правительством России поручений президента, работе по решению оперативных и стратегических задач. В том числе речь идет об адресной поддержке отраслей, предприятий и граждан. Мишустин уточнил, что российская экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня к середине года. Он добавил, что добыча угля увеличилась более чем на 2% в сентябре год к году. Также правительство ведет работу по развитию производства и созданию экономики предложения. Это вносит значительный вклад в общую динамику ВВП. «С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на 3%», — добавил он. Кроме того, за 9 месяцев рост производства в обрабатывающей сфере превысил 7%. В машиностроительной отрасли рост составил свыше 22%. «Вместе с химической и металлургической отраслями он составляет почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств», — подчеркнул глава правительства. Мишустин также указал на то, что в таких секторах, как компьютеры, электронные и оптические изделия, электрическое оборудование, мебель и ряде других, отмечаются двузначные показатели. «Благодаря большему предложению российской продукции повышаются и доходы бюджета, что важно для реализации многих социальных программ. С начала года до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — рассказал председатель правительства. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что российские власти не пугают санкции, даже если они продлятся 5-10 лет, как это обещают на Западе. Он отметил, что попытки сдерживания экономики РФ будут продолжаться и дальше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская экономика в основном прошла период адаптации к внешним вызовам. В стране по итогам 2023 года ожидается рост экономики. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам. «По предварительной оценке Минэкономразвития, за 9 месяцев ВВП увеличился на 2,8%. В сентябре показатель был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении», — отметил глава российского правительства. По его словам, такая динамика стала возможна благодаря реализации правительством России поручений президента, работе по решению оперативных и стратегических задач. В том числе речь идет об адресной поддержке отраслей, предприятий и граждан. Мишустин уточнил, что российская экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня к середине года. Он добавил, что добыча угля увеличилась более чем на 2% в сентябре год к году. Также правительство ведет работу по развитию производства и созданию экономики предложения. Это вносит значительный вклад в общую динамику ВВП. «С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на 3%», — добавил он. Кроме того, за 9 месяцев рост производства в обрабатывающей сфере превысил 7%. В машиностроительной отрасли рост составил свыше 22%. «Вместе с химической и металлургической отраслями он составляет почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств», — подчеркнул глава правительства. Мишустин также указал на то, что в таких секторах, как компьютеры, электронные и оптические изделия, электрическое оборудование, мебель и ряде других, отмечаются двузначные показатели. «Благодаря большему предложению российской продукции повышаются и доходы бюджета, что важно для реализации многих социальных программ. С начала года до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — рассказал председатель правительства. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что российские власти не пугают санкции, даже если они продлятся 5-10 лет, как это обещают на Западе. Он отметил, что попытки сдерживания экономики РФ будут продолжаться и дальше.