Мэрия Нефтеюганска потратит рекордную сумму на строительство ледовых городков

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, ледовый городок, новогодняя елка
Строительство городка в Нефтеюганске.Архивное Фото:

Администрация Нефтеюганска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 18 млн рублей построить к новогодним праздникам семь ледовых городков в местах общего пользования.Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

В размещенной на портале документации уточняется, что новогодние городки с несколькими горками, ледяным забором, фигурами сказочных персонажей и украшенными елками планируется построить в Нефтеюганске в микрорайоне №10 около здания местного КЦ «Юность», в микрорайоне №11 около здания школы №7, в поселке Звездный на площадке, расположенной между улицей Кедровая и переулком Садовым, в микрорайоне №14 около домов №30 и №45, в поселке СУ-62 около дома №16, а также около здания нефтеюганской мэрии.

Самый большой, центральный городок традиционно должен быть возведен на площади Юбилейная. Помимо строительства, выигравший тендер подрядчик должен будет первые два месяца следующего года заниматься техническим обслуживанием городков. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 7 ноября.

Сумма 18 млн рублей, которую планируют потратить власти муниципалитета на ледовые городки, в этом году для Нефтеюганска станет рекордной. К примеру, в 2022 году новогодние городки обошлись бюджету города в 12 млн 320 тыс.рублей, а в 2021 году в 5 млн 800 тыс.рублей. О чем также сообщается на «Госзакупки».

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей занялись переделкой новогоднего городка. Тогда горожанам не понравились фигуры сказочных персонажей, которые, по их словам, выглядели «крайне брутально и совсем не празднично».

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Администрация Нефтеюганска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 18 млн рублей построить к новогодним праздникам семь ледовых городков в местах общего пользования.Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки». В размещенной на портале документации уточняется, что новогодние городки с несколькими горками, ледяным забором, фигурами сказочных персонажей и украшенными елками планируется построить в Нефтеюганске в микрорайоне №10 около здания местного КЦ «Юность», в микрорайоне №11 около здания школы №7, в поселке Звездный на площадке, расположенной между улицей Кедровая и переулком Садовым, в микрорайоне №14 около домов №30 и №45, в поселке СУ-62 около дома №16, а также около здания нефтеюганской мэрии. Самый большой, центральный городок традиционно должен быть возведен на площади Юбилейная. Помимо строительства, выигравший тендер подрядчик должен будет первые два месяца следующего года заниматься техническим обслуживанием городков. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 7 ноября. Сумма 18 млн рублей, которую планируют потратить власти муниципалитета на ледовые городки, в этом году для Нефтеюганска станет рекордной. К примеру, в 2022 году новогодние городки обошлись бюджету города в 12 млн 320 тыс.рублей, а в 2021 году в 5 млн 800 тыс.рублей. О чем также сообщается на «Госзакупки». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей занялись переделкой новогоднего городка. Тогда горожанам не понравились фигуры сказочных персонажей, которые, по их словам, выглядели «крайне брутально и совсем не празднично».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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