В Тюмени пассажирский поезд сбил насмерть пожилую женщину

31 октября 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Пассажирский поезд сбил женщину в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени силовики выясняют обстоятельства гибели 76-летней пенсионерки, чье тело вечером 31 октября было обнаружено на пешеходном переходе около перегона Утяшево. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Предварительно установлено, что погибшая переходила пути на пешеходном переезде при включенной звуковой и световой сигнализации перед приближающемся поездом. [Поездом] применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Тюменский транспортный прокурор», — сообщили в пресс-службе ведомства. По информации тюменской транспортной прокуратуры, женщина скончалась от травм, полученных в результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из Астрахани в Нижневартовск транзитом через Тюмень. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка. В середине сентября в транспортной прокуратуре Тюмени сообщали о смерти 79-летней пенсионерки, погибшей под колесами грузового поезда около шестого пикета перегона Утяшево — Тюмень, расположенного в Тюменской области.

В Тюмени силовики выясняют обстоятельства гибели 76-летней пенсионерки, чье тело вечером 31 октября было обнаружено на пешеходном переходе около перегона Утяшево. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Предварительно установлено, что погибшая переходила пути на пешеходном переезде при включенной звуковой и световой сигнализации перед приближающемся поездом. [Поездом] применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Тюменский транспортный прокурор», — сообщили в пресс-службе ведомства. По информации тюменской транспортной прокуратуры, женщина скончалась от травм, полученных в результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из Астрахани в Нижневартовск транзитом через Тюмень. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка. В середине сентября в транспортной прокуратуре Тюмени сообщали о смерти 79-летней пенсионерки, погибшей под колесами грузового поезда около шестого пикета перегона Утяшево — Тюмень, расположенного в Тюменской области.