31 октября 2023

В Тюмени пассажирский поезд сбил насмерть пожилую женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, жд вокзал, жд вагон
Пассажирский поезд сбил женщину в Тюменской области Фото:

В Тюмени силовики выясняют обстоятельства гибели 76-летней пенсионерки, чье тело вечером 31 октября было обнаружено на пешеходном переходе около перегона Утяшево. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что погибшая переходила пути на пешеходном переезде при включенной звуковой и световой сигнализации перед приближающемся поездом. [Поездом] применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Тюменский транспортный прокурор», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации тюменской транспортной прокуратуры, женщина скончалась от травм, полученных в результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из Астрахани в Нижневартовск транзитом через Тюмень. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

В середине сентября в транспортной прокуратуре Тюмени сообщали о смерти 79-летней пенсионерки, погибшей под колесами грузового поезда около шестого пикета перегона Утяшево — Тюмень, расположенного в Тюменской области.

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В Тюмени силовики выясняют обстоятельства гибели 76-летней пенсионерки, чье тело вечером 31 октября было обнаружено на пешеходном переходе около перегона Утяшево. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Предварительно установлено, что погибшая переходила пути на пешеходном переезде при включенной звуковой и световой сигнализации перед приближающемся поездом. [Поездом] применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Тюменский транспортный прокурор», — сообщили в пресс-службе ведомства. По информации тюменской транспортной прокуратуры, женщина скончалась от травм, полученных в результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из Астрахани в Нижневартовск транзитом через Тюмень. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка. В середине сентября в транспортной прокуратуре Тюмени сообщали о смерти 79-летней пенсионерки, погибшей под колесами грузового поезда около шестого пикета перегона Утяшево — Тюмень, расположенного в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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