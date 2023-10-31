Адвокат Гуревич обвинила Кадырова в игнорировании норм законов РФ

Если глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывает силовиков применять оружие, игнорируя нормы права, то это вызывает вопрос о законности его пребывания на должности чеченского лидера. Такое заявление сделала адвокат Сталина Гуревич, комментируя его недавние слова о том, что в протестующих нужно стрелять после трех предупредительных выстрелов.
«Если глава региона призывает применять табельное оружие вне норм права, то это вызывает большой вопрос законности его пребывания на этой должности», — сказала Сталина Гуревич «Ридусу». Она уточнила, что в законе о полиции прописаны все основания для применения и использования табельного оружия.
Гуревич заявила, что использовать оружие разрешено для остановки транспорта, а применять — в отношении вооруженных или опасных граждан. Однако, если человек безоружен и не нападает на полицейского, а также не намерен кого-то убить, то применение оружия запрещено. По словам адвоката, подобные заявления наносят ущерб интересам РФ.
Ранее Кадыров заявил о необходимости задерживать протестующих. Однако он также сказал, что если человек не отреагирует на три предупредительных выстрела, четвертый должен быть пущен «в лоб». Свое заявление чеченский глава сделал на фоне беспорядков в махачкалинском аэропорту 29 октября.
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