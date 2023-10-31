Адвокат Гуревич обвинила Кадырова в игнорировании норм законов РФ

Адвокат Гуревич поставила под сомнение законность пребывания Кадырова на посту

31 октября 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Призывы Рамзана Кадырова (на фото), игнорирующие законы РФ, наносят ущерб государству, сказала Сталина Гуревич Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывает силовиков применять оружие, игнорируя нормы права, то это вызывает вопрос о законности его пребывания на должности чеченского лидера. Такое заявление сделала адвокат Сталина Гуревич, комментируя его недавние слова о том, что в протестующих нужно стрелять после трех предупредительных выстрелов. «Если глава региона призывает применять табельное оружие вне норм права, то это вызывает большой вопрос законности его пребывания на этой должности», — сказала Сталина Гуревич «Ридусу». Она уточнила, что в законе о полиции прописаны все основания для применения и использования табельного оружия. Гуревич заявила, что использовать оружие разрешено для остановки транспорта, а применять — в отношении вооруженных или опасных граждан. Однако, если человек безоружен и не нападает на полицейского, а также не намерен кого-то убить, то применение оружия запрещено. По словам адвоката, подобные заявления наносят ущерб интересам РФ. Ранее Кадыров заявил о необходимости задерживать протестующих. Однако он также сказал, что если человек не отреагирует на три предупредительных выстрела, четвертый должен быть пущен «в лоб». Свое заявление чеченский глава сделал на фоне беспорядков в махачкалинском аэропорту 29 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывает силовиков применять оружие, игнорируя нормы права, то это вызывает вопрос о законности его пребывания на должности чеченского лидера. Такое заявление сделала адвокат Сталина Гуревич, комментируя его недавние слова о том, что в протестующих нужно стрелять после трех предупредительных выстрелов. «Если глава региона призывает применять табельное оружие вне норм права, то это вызывает большой вопрос законности его пребывания на этой должности», — сказала Сталина Гуревич «Ридусу». Она уточнила, что в законе о полиции прописаны все основания для применения и использования табельного оружия. Гуревич заявила, что использовать оружие разрешено для остановки транспорта, а применять — в отношении вооруженных или опасных граждан. Однако, если человек безоружен и не нападает на полицейского, а также не намерен кого-то убить, то применение оружия запрещено. По словам адвоката, подобные заявления наносят ущерб интересам РФ. Ранее Кадыров заявил о необходимости задерживать протестующих. Однако он также сказал, что если человек не отреагирует на три предупредительных выстрела, четвертый должен быть пущен «в лоб». Свое заявление чеченский глава сделал на фоне беспорядков в махачкалинском аэропорту 29 октября.