В результате ДТП пострадало четыре автомобиля
В Свердловской области произошло массовое ДТП произошло на трассе P352 Екатеринбург — Нижний Тагил. В ДТП пострадали четыре автомобиля: две фуры перевернулись, «Газель» и Mazda упали в кювет. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU.
«На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись две фуры, „Газель“ и Mazda. Дорога очень скользкая, кататься можно. Огромная пробка из машин стоит», — сказал корреспондент.
По информации ГИБДД Свердловской области жертв нет. Участок трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов экстренно перекрыли из-за гололеда.
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