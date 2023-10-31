Массовое ДТП произошло на трассе Нижний Тагил — Екатеринбург. Фото, видео

31 октября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пострадало четыре автомобиля Софья Пономаренко @URA.RU В Свердловской области произошло массовое ДТП произошло на трассе P352 Екатеринбург — Нижний Тагил. В ДТП пострадали четыре автомобиля: две фуры перевернулись, «Газель» и Mazda упали в кювет. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись две фуры, „Газель“ и Mazda. Дорога очень скользкая, кататься можно. Огромная пробка из машин стоит», — сказал корреспондент. По информации ГИБДД Свердловской области жертв нет. Участок трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов экстренно перекрыли из-за гололеда. Фото: Софья Пономаренко @URA.RU

В Свердловской области произошло массовое ДТП произошло на трассе P352 Екатеринбург — Нижний Тагил. В ДТП пострадали четыре автомобиля: две фуры перевернулись, «Газель» и Mazda упали в кювет. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись две фуры, „Газель“ и Mazda. Дорога очень скользкая, кататься можно. Огромная пробка из машин стоит», — сказал корреспондент. По информации ГИБДД Свердловской области жертв нет. Участок трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов экстренно перекрыли из-за гололеда.