Массовое ДТП произошло на трассе Нижний Тагил — Екатеринбург. Фото, видео

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В результате ДТП пострадало четыре автомобиля
В результате ДТП пострадало четыре автомобиля

В Свердловской области произошло массовое ДТП произошло на трассе P352 Екатеринбург — Нижний Тагил. В ДТП пострадали четыре автомобиля: две фуры перевернулись, «Газель» и Mazda упали в кювет. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU.

«На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись две фуры, „Газель“ и Mazda. Дорога очень скользкая, кататься можно. Огромная пробка из машин стоит», — сказал корреспондент.

По информации ГИБДД Свердловской области жертв нет. Участок трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов экстренно перекрыли из-за гололеда.

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В Свердловской области произошло массовое ДТП произошло на трассе P352 Екатеринбург — Нижний Тагил. В ДТП пострадали четыре автомобиля: две фуры перевернулись, «Газель» и Mazda упали в кювет. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись две фуры, „Газель“ и Mazda. Дорога очень скользкая, кататься можно. Огромная пробка из машин стоит», — сказал корреспондент. По информации ГИБДД Свердловской области жертв нет. Участок трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов экстренно перекрыли из-за гололеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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