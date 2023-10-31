На свердловской трассе ограничили движение из-за гололеда

Движение для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта ограничено на 316 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за гололеда на дороге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале УГИБДД по Свердловской области.
«Госавтоинспекция Свердловской области информирует о введении частичных ограничений движения транспорта грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на 316 километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в направлении Екатеринбурга в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости на проезжей части», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать пока с дороги не уберут гололед.
Ранее на этом участке произошли ДТП, из-за которых несколько автомобилей оказались в кювете. Сейчас дорожную ситуацию на участке контролируют экипажи ДПС.
Обновлено в 23:57: «Ограничения, введенные на 316 км автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ сняты. Движение транспорта восстановлено», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
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