На свердловской трассе ограничили движение из-за гололеда

31 октября 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Ограничения на трассе будут действовать пока с дороги не уберут гололед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта ограничено на 316 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за гололеда на дороге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале УГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области информирует о введении частичных ограничений движения транспорта грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на 316 километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в направлении Екатеринбурга в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости на проезжей части», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать пока с дороги не уберут гололед. Ранее на этом участке произошли ДТП, из-за которых несколько автомобилей оказались в кювете. Сейчас дорожную ситуацию на участке контролируют экипажи ДПС. Обновлено в 23:57: «Ограничения, введенные на 316 км автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ сняты. Движение транспорта восстановлено», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Движение для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта ограничено на 316 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за гололеда на дороге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале УГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области информирует о введении частичных ограничений движения транспорта грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на 316 километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в направлении Екатеринбурга в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости на проезжей части», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать пока с дороги не уберут гололед. Ранее на этом участке произошли ДТП, из-за которых несколько автомобилей оказались в кювете. Сейчас дорожную ситуацию на участке контролируют экипажи ДПС. Обновлено в 23:57: «Ограничения, введенные на 316 км автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ сняты. Движение транспорта восстановлено», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.