На свердловской трассе ограничили движение из-за гололеда

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Виды Екатеринбурга, улица карла либкнехта, гололед, лед на дороге
Ограничения на трассе будут действовать пока с дороги не уберут гололед Фото:

Движение для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта ограничено на 316 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за гололеда на дороге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале УГИБДД по Свердловской области.

«Госавтоинспекция Свердловской области информирует о введении частичных ограничений движения транспорта грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на 316 километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в направлении Екатеринбурга в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости на проезжей части», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать пока с дороги не уберут гололед.

Ранее на этом участке произошли ДТП, из-за которых несколько автомобилей оказались в кювете. Сейчас дорожную ситуацию на участке контролируют экипажи ДПС.

Обновлено в 23:57: «Ограничения, введенные на 316 км автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ сняты. Движение транспорта восстановлено», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

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Движение для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта ограничено на 316 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за гололеда на дороге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале УГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области информирует о введении частичных ограничений движения транспорта грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на 316 километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в направлении Екатеринбурга в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости на проезжей части», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать пока с дороги не уберут гололед. Ранее на этом участке произошли ДТП, из-за которых несколько автомобилей оказались в кювете. Сейчас дорожную ситуацию на участке контролируют экипажи ДПС. Обновлено в 23:57: «Ограничения, введенные на 316 км автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ сняты. Движение транспорта восстановлено», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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