31 октября 2023

США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты

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Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен.stock , нато, сша, ракета, stock, Минитме
Запуск ракеты планируется с базы космических сил США в Калифорнии Фото:

США 1 ноября проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Завтра [1 ноября] с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится заранее запланированный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — заявил Патрик Райдер. Его слова приводят РИА Новости.

Minuteman III состоит на вооружении в США с 1970 года. Она является единственной МБР шахтного базирования американских вооруженных сил на 2023 год.

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США 1 ноября проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Завтра [1 ноября] с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится заранее запланированный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — заявил Патрик Райдер. Его слова приводят РИА Новости. Minuteman III состоит на вооружении в США с 1970 года. Она является единственной МБР шахтного базирования американских вооруженных сил на 2023 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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