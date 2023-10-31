США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты

31 октября 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Запуск ракеты планируется с базы космических сил США в Калифорнии Фото: U.S. Air Force / R.J. Oriez США 1 ноября проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Завтра [1 ноября] с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится заранее запланированный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — заявил Патрик Райдер. Его слова приводят РИА Новости. Minuteman III состоит на вооружении в США с 1970 года. Она является единственной МБР шахтного базирования американских вооруженных сил на 2023 год.

США 1 ноября проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Завтра [1 ноября] с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится заранее запланированный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — заявил Патрик Райдер. Его слова приводят РИА Новости. Minuteman III состоит на вооружении в США с 1970 года. Она является единственной МБР шахтного базирования американских вооруженных сил на 2023 год.