Путин сменил главу Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ушел в отставку, а его место в должности временного исполняющего обязанности главы занял Георгий Филимонов. Соответствующий указа подписал президент РФ Владимир Путин.
«Владимир Путин провел встречу с Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым. Указом президента Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области», — написано
Филимонов родился в 1980 году в СССР. Диплом получил в Российском университете дружбы народов, где изучал теорию и историю международных отношений. В 2013 году он стал доктором политических наук. Диссертацию защищал в Дипломатической академии МИД РФ. До назначения на должность врио губернатора Вологодской области Филимонов работал заместителем главы Московской области Андрея Воробьева.
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