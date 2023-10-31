31 октября 2023

Путин сменил главу Вологодской области

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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
В Вологодской области сменился глава региона Фото:

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ушел в отставку, а его место в должности временного исполняющего обязанности главы занял Георгий Филимонов. Соответствующий указа подписал президент РФ Владимир Путин.

«Владимир Путин провел встречу с Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым. Указом президента Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области», — написано на сайте Кремля.

Филимонов родился в 1980 году в СССР. Диплом получил в Российском университете дружбы народов, где изучал теорию и историю международных отношений. В 2013 году он стал доктором политических наук. Диссертацию защищал в Дипломатической академии МИД РФ. До назначения на должность врио губернатора Вологодской области Филимонов работал заместителем главы Московской области Андрея Воробьева.

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ушел в отставку, а его место в должности временного исполняющего обязанности главы занял Георгий Филимонов. Соответствующий указа подписал президент РФ Владимир Путин. «Владимир Путин провел встречу с Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым. Указом президента Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области», — написано на сайте Кремля. Филимонов родился в 1980 году в СССР. Диплом получил в Российском университете дружбы народов, где изучал теорию и историю международных отношений. В 2013 году он стал доктором политических наук. Диссертацию защищал в Дипломатической академии МИД РФ. До назначения на должность врио губернатора Вологодской области Филимонов работал заместителем главы Московской области Андрея Воробьева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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