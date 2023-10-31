31 октября 2023

Фуру снесло с трассы в Пермском крае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дальнобойщики на М10. Москва, проверка на дороге, фуры, дпс
Об аварии с грузовиком сообщили очевидцы (архивное фото) Фото:

В Очерском районе Пермского края фуру занесло на спуске, после чего машина вылетела с трассы. О происшествии рассказали очевидцы.

«В Очерском районе фуру занесло на спуске с горы. Рядом других машин не было. Никто не пострадал», — передает слова очевидцев telegram-канал «Пермский край». Видео с места ДТП также появилось в соцсети.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается.

Ранее на федеральной автодороге Пермь — Екатеринбург полицейские ограничили движение из-за ухудшения погодных условий. Водителям рекомендовали быть придельно внимательными за рулем, не совершать резких маневров и строго соблюдать скоростной режим.

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В Очерском районе Пермского края фуру занесло на спуске, после чего машина вылетела с трассы. О происшествии рассказали очевидцы. «В Очерском районе фуру занесло на спуске с горы. Рядом других машин не было. Никто не пострадал», — передает слова очевидцев telegram-канал «Пермский край». Видео с места ДТП также появилось в соцсети. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается. Ранее на федеральной автодороге Пермь — Екатеринбург полицейские ограничили движение из-за ухудшения погодных условий. Водителям рекомендовали быть придельно внимательными за рулем, не совершать резких маневров и строго соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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