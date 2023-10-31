Фуру снесло с трассы в Пермском крае. Видео

01 ноября 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Об аварии с грузовиком сообщили очевидцы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Очерском районе Пермского края фуру занесло на спуске, после чего машина вылетела с трассы. О происшествии рассказали очевидцы. «В Очерском районе фуру занесло на спуске с горы. Рядом других машин не было. Никто не пострадал», — передает слова очевидцев telegram-канал «Пермский край». Видео с места ДТП также появилось в соцсети. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается. Ранее на федеральной автодороге Пермь — Екатеринбург полицейские ограничили движение из-за ухудшения погодных условий. Водителям рекомендовали быть придельно внимательными за рулем, не совершать резких маневров и строго соблюдать скоростной режим.

В Очерском районе Пермского края фуру занесло на спуске, после чего машина вылетела с трассы. О происшествии рассказали очевидцы. «В Очерском районе фуру занесло на спуске с горы. Рядом других машин не было. Никто не пострадал», — передает слова очевидцев telegram-канал «Пермский край». Видео с места ДТП также появилось в соцсети. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается. Ранее на федеральной автодороге Пермь — Екатеринбург полицейские ограничили движение из-за ухудшения погодных условий. Водителям рекомендовали быть придельно внимательными за рулем, не совершать резких маневров и строго соблюдать скоростной режим.