31 октября 2023

Псевдонимы иноагентов будут указывать в реестре Минюста

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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, руки чиновника, шариковая ручка
В реестр будут добавлены прежние имена, фамилии и отчества иноагентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Министерство юстиции будет указывать в реестре иностранных агентов не только фамилию, имя и отечество человека, но и его псевдоним. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

«Изменения вносимые в порядок ведения реестра иностранных агентов <…> подпункт „Г“ после слов „физического лица“ дополнить словами „его псевдоним (при наличии)“» — говорится в документе Минюста РФ. Помимо этого, в реестре будет указано о прежних наименованиях юридических лиц и общественных объединений.

В конце октября комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Комика добавили в реестр иноагентов 1 сентября.

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Министерство юстиции будет указывать в реестре иностранных агентов не только фамилию, имя и отечество человека, но и его псевдоним. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации. «Изменения вносимые в порядок ведения реестра иностранных агентов <…> подпункт „Г“ после слов „физического лица“ дополнить словами „его псевдоним (при наличии)“» — говорится в документе Минюста РФ. Помимо этого, в реестре будет указано о прежних наименованиях юридических лиц и общественных объединений. В конце октября комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Комика добавили в реестр иноагентов 1 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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