Псевдонимы иноагентов будут указывать в реестре Минюста

01 ноября 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

В реестр будут добавлены прежние имена, фамилии и отчества иноагентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции будет указывать в реестре иностранных агентов не только фамилию, имя и отечество человека, но и его псевдоним. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации. «Изменения вносимые в порядок ведения реестра иностранных агентов <…> подпункт „Г“ после слов „физического лица“ дополнить словами „его псевдоним (при наличии)“» — говорится в документе Минюста РФ. Помимо этого, в реестре будет указано о прежних наименованиях юридических лиц и общественных объединений. В конце октября комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Комика добавили в реестр иноагентов 1 сентября.

Министерство юстиции будет указывать в реестре иностранных агентов не только фамилию, имя и отечество человека, но и его псевдоним. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации. «Изменения вносимые в порядок ведения реестра иностранных агентов <…> подпункт „Г“ после слов „физического лица“ дополнить словами „его псевдоним (при наличии)“» — говорится в документе Минюста РФ. Помимо этого, в реестре будет указано о прежних наименованиях юридических лиц и общественных объединений. В конце октября комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Комика добавили в реестр иноагентов 1 сентября.