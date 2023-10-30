Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента 30 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 + Руслан Белый* намерен отменить решение Минюста о признании его иноагентом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Основатель шоу Stand Up на ТНТ, юморист Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Об этом сообщает Замоскворецкий суд Москвы. «Суд зарегистрировал иск Белого Р.В. к Министерству юстиции РФ», — заявил источник РИА Новости в Замоскворецком суде. Информация о назначении даты заседания не оглашается. Руслан Белый был внесен в реестр иноагентов 1 сентября. После начала спецоперации на Украине комик переехал за границу, пишут « Дни.ру ». Он делал заявления, дискредитирующие Вооруженные силы России, а также критиковал власти за проведение спецоперации. *Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов. Основатель шоу Stand Up на ТНТ, юморист Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Об этом сообщает Замоскворецкий суд Москвы. «Суд зарегистрировал иск Белого Р.В. к Министерству юстиции РФ», — заявил источник РИА Новости в Замоскворецком суде. Информация о назначении даты заседания не оглашается. Руслан Белый был внесен в реестр иноагентов 1 сентября. После начала спецоперации на Украине комик переехал за границу, пишут «Дни.ру». Он делал заявления, дискредитирующие Вооруженные силы России, а также критиковал власти за проведение спецоперации. *Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям