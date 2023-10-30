Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента

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Приговор по уголовному делу обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях Вячеслава Прямоносова. Курган, приговор, судья, суд
Руслан Белый* намерен отменить решение Минюста о признании его иноагентом Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Основатель шоу Stand Up на ТНТ, юморист Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Об этом сообщает Замоскворецкий суд Москвы.

«Суд зарегистрировал иск Белого Р.В. к Министерству юстиции РФ», — заявил источник РИА Новости в Замоскворецком суде. Информация о назначении даты заседания не оглашается.

Руслан Белый был внесен в реестр иноагентов 1 сентября. После начала спецоперации на Украине комик переехал за границу, пишут «Дни.ру». Он делал заявления, дискредитирующие Вооруженные силы России, а также критиковал власти за проведение спецоперации.

*Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

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Основатель шоу Stand Up на ТНТ, юморист Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Об этом сообщает Замоскворецкий суд Москвы. «Суд зарегистрировал иск Белого Р.В. к Министерству юстиции РФ», — заявил источник РИА Новости в Замоскворецком суде. Информация о назначении даты заседания не оглашается. Руслан Белый был внесен в реестр иноагентов 1 сентября. После начала спецоперации на Украине комик переехал за границу, пишут «Дни.ру». Он делал заявления, дискредитирующие Вооруженные силы России, а также критиковал власти за проведение спецоперации. *Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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