Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента

Основатель шоу Stand Up на ТНТ, юморист Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Об этом сообщает Замоскворецкий суд Москвы.
«Суд зарегистрировал иск Белого Р.В. к Министерству юстиции РФ», — заявил источник РИА Новости в Замоскворецком суде. Информация о назначении даты заседания не оглашается.
Руслан Белый был внесен в реестр иноагентов 1 сентября. После начала спецоперации на Украине комик переехал за границу, пишут «Дни.ру». Он делал заявления, дискредитирующие Вооруженные силы России, а также критиковал власти за проведение спецоперации.
*Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.
Основатель шоу Stand Up на ТНТ, юморист Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Об этом сообщает Замоскворецкий суд Москвы. «Суд зарегистрировал иск Белого Р.В. к Министерству юстиции РФ», — заявил источник РИА Новости в Замоскворецком суде. Информация о назначении даты заседания не оглашается. Руслан Белый был внесен в реестр иноагентов 1 сентября. После начала спецоперации на Украине комик переехал за границу, пишут «Дни.ру». Он делал заявления, дискредитирующие Вооруженные силы России, а также критиковал власти за проведение спецоперации. *Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.