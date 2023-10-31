31 октября 2023

Прокуратура проверит задержку авиарейса Челябинск — Сургут

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск
В челябинском аэропорту задержаны рейсы до Сургута и Москвы Фото:

В Челябинске транспортная прокуратура организовала контроль за оказанием комплекса услуг пассажирам, которые 31 октября вовремя не смогли улететь в Сургут рейсом ЮТ-260 авиакомпании Utair. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия. Кроме рейса в Сургут были задержаны вылеты двух самолетов «Аэрофлота» по маршруту Челябинск — Москва (Шереметьево) и борта авиакомпании «S7 Airlines», который должен был следовать в вечернее время 31 октября в столичный аэропорт.

Аэропорт Челябинска закрыт для прилета и вылета воздушных судов с 20:40 31 октября. Ранее сообщалось о задержке прибытия и вылета авиарейса компании «Азимут», который должен был следовать из Тюмени в Минеральные воды и обратно.

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В Челябинске транспортная прокуратура организовала контроль за оказанием комплекса услуг пассажирам, которые 31 октября вовремя не смогли улететь в Сургут рейсом ЮТ-260 авиакомпании Utair. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. По информации надзорного ведомства, причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия. Кроме рейса в Сургут были задержаны вылеты двух самолетов «Аэрофлота» по маршруту Челябинск — Москва (Шереметьево) и борта авиакомпании «S7 Airlines», который должен был следовать в вечернее время 31 октября в столичный аэропорт. Аэропорт Челябинска закрыт для прилета и вылета воздушных судов с 20:40 31 октября. Ранее сообщалось о задержке прибытия и вылета авиарейса компании «Азимут», который должен был следовать из Тюмени в Минеральные воды и обратно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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