31 октября 2023

Маск предложил шутливый вариант разрешения палестино-израильского конфликта

Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Постное меню в ресторанах Екатеринбурга, хумус, еда
Илон Маск предложил запретить экспорт нута из которого делают популярное еврейское блюдо — хумус Фото:

Американский предприниматель Илон Маск предложил шутливый вариант, который может разрешить палестино-израильский конфликт. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус. Такую фразу он сказал на подкасте комика Джо Рогана.

«Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», — передают слова Маска РИА Новости. Также в шутку Маск поправил слова ведущего «ХАМАС бомбит», вопросом «Хумус?».

Вчера [31 октября] Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Предприниматель уточнил, что даже помощники Зеленского говорят, что «он бредит».

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Американский предприниматель Илон Маск предложил шутливый вариант, который может разрешить палестино-израильский конфликт. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус. Такую фразу он сказал на подкасте комика Джо Рогана. «Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», — передают слова Маска РИА Новости. Также в шутку Маск поправил слова ведущего «ХАМАС бомбит», вопросом «Хумус?». Вчера [31 октября] Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Предприниматель уточнил, что даже помощники Зеленского говорят, что «он бредит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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