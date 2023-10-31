Маск предложил шутливый вариант разрешения палестино-израильского конфликта

Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта

01 ноября 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Илон Маск предложил запретить экспорт нута из которого делают популярное еврейское блюдо — хумус Фото: Анна Майорова © URA.RU Американский предприниматель Илон Маск предложил шутливый вариант, который может разрешить палестино-израильский конфликт. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус. Такую фразу он сказал на подкасте комика Джо Рогана. «Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», — передают слова Маска РИА Новости. Также в шутку Маск поправил слова ведущего «ХАМАС бомбит», вопросом «Хумус?». Вчера [31 октября] Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Предприниматель уточнил, что даже помощники Зеленского говорят, что «он бредит».

Американский предприниматель Илон Маск предложил шутливый вариант, который может разрешить палестино-израильский конфликт. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус. Такую фразу он сказал на подкасте комика Джо Рогана. «Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», — передают слова Маска РИА Новости. Также в шутку Маск поправил слова ведущего «ХАМАС бомбит», вопросом «Хумус?». Вчера [31 октября] Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Предприниматель уточнил, что даже помощники Зеленского говорят, что «он бредит».