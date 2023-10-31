Ливан пожаловался на Израиль в ООН за обстрелы фосфорными боеприпасами

Ливан сообщил в Совбез ООН, что израильские войска обстреливают фосфорными боеприпасами пограничные районы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.
«Мы потребовали от Совбеза ООН осудить применение израильской стороной снарядов с белым фосфором в ходе непрекращающихся нападений на ливанскую территорию», — написал Абдалла Бу Хабиб в соцсети X. Он отметил, что в связи с этим Ливану приходиться бороться с возгораниями в лесах.
Ранее власти Ливана допустили, что страна может вмешаться в палестино-израильский конфликт. При этом делается все возможное, чтобы это предотвратить, сообщал премьер-министр Ливана Наджиб Микати.
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