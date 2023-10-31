Ливан пожаловался на Израиль в ООН за обстрелы фосфорными боеприпасами

01 ноября 2023 в 04:29 Размер текста - 17 +

Ливан доложил в Совбез ООН, что Израиль обстреливает страну фосфорными боеприпасами Фото: Lance Cpl. Lorenzo Ducato / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ливан сообщил в Совбез ООН, что израильские войска обстреливают фосфорными боеприпасами пограничные районы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб. «Мы потребовали от Совбеза ООН осудить применение израильской стороной снарядов с белым фосфором в ходе непрекращающихся нападений на ливанскую территорию», — написал Абдалла Бу Хабиб в соцсети X. Он отметил, что в связи с этим Ливану приходиться бороться с возгораниями в лесах. Ранее власти Ливана допустили, что страна может вмешаться в палестино-израильский конфликт. При этом делается все возможное, чтобы это предотвратить, сообщал премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

Ливан сообщил в Совбез ООН, что израильские войска обстреливают фосфорными боеприпасами пограничные районы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб. «Мы потребовали от Совбеза ООН осудить применение израильской стороной снарядов с белым фосфором в ходе непрекращающихся нападений на ливанскую территорию», — написал Абдалла Бу Хабиб в соцсети X. Он отметил, что в связи с этим Ливану приходиться бороться с возгораниями в лесах. Ранее власти Ливана допустили, что страна может вмешаться в палестино-израильский конфликт. При этом делается все возможное, чтобы это предотвратить, сообщал премьер-министр Ливана Наджиб Микати.