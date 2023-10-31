Армия Израиля перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана

01 ноября 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля сообщила, что перехватила ракету класса «земля-воздух», выпущенную с территории Ливана. Об этом сообщается в telegram-канале Армии обороны Израиля. «Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря к югу от города Эйлата», — говорится в сообщении. Уточняется, что Израиль нанес ответный удар. Ранее в Ливане допустили свое участие в конфликт между Израилем и Палестиной. И. о. главы мид республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что Израиль регулярно обстреливает Ливан фосфорными оеприпасами. Об этом он сообщил в Совбез ООН.

Армия Израиля сообщила, что перехватила ракету класса «земля-воздух», выпущенную с территории Ливана. Об этом сообщается в telegram-канале Армии обороны Израиля. «Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря к югу от города Эйлата», — говорится в сообщении. Уточняется, что Израиль нанес ответный удар. Ранее в Ливане допустили свое участие в конфликт между Израилем и Палестиной. И. о. главы мид республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что Израиль регулярно обстреливает Ливан фосфорными оеприпасами. Об этом он сообщил в Совбез ООН.