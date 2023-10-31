31 октября 2023

Армия Израиля перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана

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новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля сообщила, что перехватила ракету класса «земля-воздух», выпущенную с территории Ливана. Об этом сообщается в telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря к югу от города Эйлата», — говорится в сообщении. Уточняется, что Израиль нанес ответный удар.

Ранее в Ливане допустили свое участие в конфликт между Израилем и Палестиной. И. о. главы мид республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что Израиль регулярно обстреливает Ливан фосфорными оеприпасами. Об этом он сообщил в Совбез ООН.

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Армия Израиля сообщила, что перехватила ракету класса «земля-воздух», выпущенную с территории Ливана. Об этом сообщается в telegram-канале Армии обороны Израиля. «Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря к югу от города Эйлата», — говорится в сообщении. Уточняется, что Израиль нанес ответный удар. Ранее в Ливане допустили свое участие в конфликт между Израилем и Палестиной. И. о. главы мид республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что Израиль регулярно обстреливает Ливан фосфорными оеприпасами. Об этом он сообщил в Совбез ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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