Армия Израиля перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана

новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия Израиля сообщила, что перехватила ракету класса «земля-воздух», выпущенную с территории Ливана. Об этом сообщается в telegram-канале Армии обороны Израиля.
«Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря к югу от города Эйлата», — говорится в сообщении. Уточняется, что Израиль нанес ответный удар.
Ранее в Ливане допустили свое участие в конфликт между Израилем и Палестиной. И. о. главы мид республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что Израиль регулярно обстреливает Ливан фосфорными оеприпасами. Об этом он сообщил в Совбез ООН.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!