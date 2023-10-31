Bayer сохранила в России права на онкопрепарат

01 ноября 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Российская и немецкая компании судились из-за патента на использование лекарства от рака Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Немецкая фирма Bayer заключила соглашение с российской фармацевтической компанией «Натива» (в 2022 году переименована в «Спектр» — прим. URA.RU), отказавшись от 400 миллионов рублей за использование патента на противораковый препарат сорафениб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. «Bayer 25 октября заключила с „Нативой“ соглашение по онкопрепарату сорафениб. Российскому фармацевтическому производителю не придется выплачивать более 400 млн рублей, которые с нее требовала немецкая компания за использование патентов на препарат», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на делопроизводство. При этом «Натива» обязуется не вводить свое лекарство в оборот и не регистрировать новые дженерики с сорафенибом до 2026 года, указано в картотеке арбитражных дел. В феврале 2026 у немецкой фирмы истекает второй патент на сорафениб, первый перестал действовать в июне 2022 года. Ранее Bayer поспорила с пермской фармацевтической компанией «Медисорб» из-за патентных прав на лекарство. Встретившись в суде, стороны также пришли к мировому соглашению.

Немецкая фирма Bayer заключила соглашение с российской фармацевтической компанией «Натива» (в 2022 году переименована в «Спектр» — прим. URA.RU), отказавшись от 400 миллионов рублей за использование патента на противораковый препарат сорафениб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. «Bayer 25 октября заключила с „Нативой“ соглашение по онкопрепарату сорафениб. Российскому фармацевтическому производителю не придется выплачивать более 400 млн рублей, которые с нее требовала немецкая компания за использование патентов на препарат», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство. При этом «Натива» обязуется не вводить свое лекарство в оборот и не регистрировать новые дженерики с сорафенибом до 2026 года, указано в картотеке арбитражных дел. В феврале 2026 у немецкой фирмы истекает второй патент на сорафениб, первый перестал действовать в июне 2022 года. Ранее Bayer поспорила с пермской фармацевтической компанией «Медисорб» из-за патентных прав на лекарство. Встретившись в суде, стороны также пришли к мировому соглашению.