31 октября 2023

Bayer сохранила в России права на онкопрепарат

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Российская и немецкая компании судились из-за патента на использование лекарства от рака Фото:

Немецкая фирма Bayer заключила соглашение с российской фармацевтической компанией «Натива» (в 2022 году переименована в «Спектр» — прим. URA.RU), отказавшись от 400 миллионов рублей за использование патента на противораковый препарат сорафениб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Bayer 25 октября заключила с „Нативой“ соглашение по онкопрепарату сорафениб. Российскому фармацевтическому производителю не придется выплачивать более 400 млн рублей, которые с нее требовала немецкая компания за использование патентов на препарат», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство.

При этом «Натива» обязуется не вводить свое лекарство в оборот и не регистрировать новые дженерики с сорафенибом до 2026 года, указано в картотеке арбитражных дел. В феврале 2026 у немецкой фирмы истекает второй патент на сорафениб, первый перестал действовать в июне 2022 года.

Ранее Bayer поспорила с пермской фармацевтической компанией «Медисорб» из-за патентных прав на лекарство. Встретившись в суде, стороны также пришли к мировому соглашению.

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Немецкая фирма Bayer заключила соглашение с российской фармацевтической компанией «Натива» (в 2022 году переименована в «Спектр» — прим. URA.RU), отказавшись от 400 миллионов рублей за использование патента на противораковый препарат сорафениб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. «Bayer 25 октября заключила с „Нативой“ соглашение по онкопрепарату сорафениб. Российскому фармацевтическому производителю не придется выплачивать более 400 млн рублей, которые с нее требовала немецкая компания за использование патентов на препарат», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство. При этом «Натива» обязуется не вводить свое лекарство в оборот и не регистрировать новые дженерики с сорафенибом до 2026 года, указано в картотеке арбитражных дел. В феврале 2026 у немецкой фирмы истекает второй патент на сорафениб, первый перестал действовать в июне 2022 года. Ранее Bayer поспорила с пермской фармацевтической компанией «Медисорб» из-за патентных прав на лекарство. Встретившись в суде, стороны также пришли к мировому соглашению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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