Пермский производитель лекарств пообещал Bayer не нарушать права на патент

09 июля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Пермская фармкомпания и немецкий производитель лекарств заключили мировое соглашение в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская фармкомпания «Медисорб» пообещала не нарушать патентное право немецкой фирмы Bayer. Стороны заключили мировое соглашение в арбитражном суде. Об этом сообщается на сайте фармацевтического вестника. «Компания „Медисорб“ признала исключительное право Bayer на лекарственный препарат „Ксарелто“. „Медисорб“ обязалась не нарушать его до конца срока патента на данный лекарственный препарат», — пишет вестник со ссылкой на пресс-службу Bayer. Уточняется, что арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу немецкой компании Bayer против пермского производителя лекарств «Медисорб». На странице «Медисорб» в соцсети «ВКонтакте» указано, что компания производит аналоги известных лекарств — дженерики. Само лекарство аналог препарата «Ксарелто» применяется при тромбозе глубоких вен и легочной эмболии. По мнению производителя, они такие же качественные и эффективные, но отличаются тем, что сделаны с заботой о кошельке потребителя. Ранее компания «Медисорб» получила разрешение на выпуск препарата с международным непатентованным названием ривароксабан, который защищен патентом немецкой группы. Немецкая компания обратилась с иском в суд. Об этом имеются данные в картотеке арбитражного суда Москвы.

Пермская фармкомпания «Медисорб» пообещала не нарушать патентное право немецкой фирмы Bayer. Стороны заключили мировое соглашение в арбитражном суде. Об этом сообщается на сайте фармацевтического вестника. «Компания „Медисорб“ признала исключительное право Bayer на лекарственный препарат „Ксарелто“. „Медисорб“ обязалась не нарушать его до конца срока патента на данный лекарственный препарат», — пишет вестник со ссылкой на пресс-службу Bayer. Уточняется, что арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу немецкой компании Bayer против пермского производителя лекарств «Медисорб». На странице «Медисорб» в соцсети «ВКонтакте» указано, что компания производит аналоги известных лекарств — дженерики. Само лекарство аналог препарата «Ксарелто» применяется при тромбозе глубоких вен и легочной эмболии. По мнению производителя, они такие же качественные и эффективные, но отличаются тем, что сделаны с заботой о кошельке потребителя. Ранее компания «Медисорб» получила разрешение на выпуск препарата с международным непатентованным названием ривароксабан, который защищен патентом немецкой группы. Немецкая компания обратилась с иском в суд. Об этом имеются данные в картотеке арбитражного суда Москвы.