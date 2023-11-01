Иностранцам выдали на 20% больше разрешений на работу в РФ в этом году

Иностранцы в этом году получили 110,5 тыс. разрешения на работу в России. Это количество превышает прошлогодние результаты за тот же период на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«На 1 сентября иностранные граждане имели 110,5 тыс. разрешений на работу в России (+19,6% к восьми месяцам 2022 года), в том числе 46,1 тыс. документов было оформлено для высококвалифицированных специалистов (+0,9%)», — передают информацию МВД «Известия».
По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, такое изменение в показателях связано с усилением контроля за работодателями в части миграционного закона. Также отмечается, что в России растет потребность в кадрах, которая за счет ресурсов страны не удовлетворена.
Ранее кабмин заявил, что готовит проект, позволяющий исключить использование фиктивных браков для получения миграционного статуса иностранцами в России. Также сообщалось, что в следующем году в РФ намерены принять 155 тысяч визовых мигрантов.
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