Приставы начали отправлять должников в военкомат для записи на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, военный комиссариат чкаловского района, военкомат чкаловского района, чкаловский военкомат
Приставы могут порекомендовать должнику записаться на службу в ВС РФ, чтобы избавиться от долгов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Должники могут отправиться в зону спецоперации, чтобы освободиться от уплаты долгов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ.

«Такие рекомендации не персонализированы и носят информирующий характер для должников, так как взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС РФ», — цитирует портал NGS24.RU сообщение ведомства.

Ранее матери с двумя детьми предложили отправиться на службу по контракту из-за ее долгов, однако у нее нет ни военного билета, ни медицинского образования. Она должна банку 800 тысяч рублей.

Источник URA.RU рассказывал, что в ХМАО мэры стали вербовать в ряды ВС РФ тех, кто задолжал оплату за услуги ЖКХ или не платит по алиментам. Информатор агентства отметил, что мэры получили установку организовать поквартирные рейды должников.

Если человек погибнет на спецоперации или станет инвалидом, то его долги спишутся. Такой закон действует с 2022 года, напомнил в разговоре с URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Должники могут отправиться в зону спецоперации, чтобы освободиться от уплаты долгов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ. «Такие рекомендации не персонализированы и носят информирующий характер для должников, так как взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС РФ», — цитирует портал NGS24.RU сообщение ведомства. Ранее матери с двумя детьми предложили отправиться на службу по контракту из-за ее долгов, однако у нее нет ни военного билета, ни медицинского образования. Она должна банку 800 тысяч рублей. Источник URA.RU рассказывал, что в ХМАО мэры стали вербовать в ряды ВС РФ тех, кто задолжал оплату за услуги ЖКХ или не платит по алиментам. Информатор агентства отметил, что мэры получили установку организовать поквартирные рейды должников. Если человек погибнет на спецоперации или станет инвалидом, то его долги спишутся. Такой закон действует с 2022 года, напомнил в разговоре с URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...