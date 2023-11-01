Приставы начали отправлять должников в военкомат для записи на СВО

01 ноября 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Приставы могут порекомендовать должнику записаться на службу в ВС РФ, чтобы избавиться от долгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Должники могут отправиться в зону спецоперации, чтобы освободиться от уплаты долгов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ. «Такие рекомендации не персонализированы и носят информирующий характер для должников, так как взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС РФ», — цитирует портал NGS24.RU сообщение ведомства. Ранее матери с двумя детьми предложили отправиться на службу по контракту из-за ее долгов, однако у нее нет ни военного билета, ни медицинского образования. Она должна банку 800 тысяч рублей. Источник URA.RU рассказывал, что в ХМАО мэры стали вербовать в ряды ВС РФ тех, кто задолжал оплату за услуги ЖКХ или не платит по алиментам. Информатор агентства отметил, что мэры получили установку организовать поквартирные рейды должников. Если человек погибнет на спецоперации или станет инвалидом, то его долги спишутся. Такой закон действует с 2022 года, напомнил в разговоре с URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Должники могут отправиться в зону спецоперации, чтобы освободиться от уплаты долгов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ. «Такие рекомендации не персонализированы и носят информирующий характер для должников, так как взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС РФ», — цитирует портал NGS24.RU сообщение ведомства. Ранее матери с двумя детьми предложили отправиться на службу по контракту из-за ее долгов, однако у нее нет ни военного билета, ни медицинского образования. Она должна банку 800 тысяч рублей. Источник URA.RU рассказывал, что в ХМАО мэры стали вербовать в ряды ВС РФ тех, кто задолжал оплату за услуги ЖКХ или не платит по алиментам. Информатор агентства отметил, что мэры получили установку организовать поквартирные рейды должников. Если человек погибнет на спецоперации или станет инвалидом, то его долги спишутся. Такой закон действует с 2022 года, напомнил в разговоре с URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.