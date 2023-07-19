Мэры ХМАО получили команду провести поквартирный обход должников за услуги ЖКХ и алиментщиков для их вербовки в ряды Вооруженных сил РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«Югорчане с финансовыми проблемами являются одной из целевых аудиторий для заключения контракта на военную службу. Поэтому мэры получили установку организовать поквартирные рейды должников за коммунальные услуги и неплательщикам алиментов. В ХМАО действуют одни из самых больших выплат в России при заключении соглашения с Минобороны. Только от региона военнослужащий сразу получит 250 тысяч рублей плюс еще 150 тысяч рублей в первый месяц службы. Хорошее подспорье для решения проблем с коммунальными долгами и алиментами», — резюмировал инсайдер.
Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о планах губернатора ХМАО уволить мэра, который провалит вербовку контрактников. Глава муниципалитета, не набравший нужные показатели, рискует лишиться кресла.
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