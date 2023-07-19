19 июля 2023

Мэры в ХМАО будут вербовать должников по алиментам и ЖКУ стать контрактниками на СВО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка газового оборудования газовой службой. Челябинск, газовая служба, газовщик, поквартирный обход
Должников и алиментщиков будут агитировать на службу по контракту Фото:

Мэры ХМАО получили команду провести поквартирный обход должников за услуги ЖКХ и алиментщиков для их вербовки в ряды Вооруженных сил РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Югорчане с финансовыми проблемами являются одной из целевых аудиторий для заключения контракта на военную службу. Поэтому мэры получили установку организовать поквартирные рейды должников за коммунальные услуги и неплательщикам алиментов. В ХМАО действуют одни из самых больших выплат в России при заключении соглашения с Минобороны. Только от региона военнослужащий сразу получит 250 тысяч рублей плюс еще 150 тысяч рублей в первый месяц службы. Хорошее подспорье для решения проблем с коммунальными долгами и алиментами», — резюмировал инсайдер.

Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о планах губернатора ХМАО уволить мэра, который провалит вербовку контрактников. Глава муниципалитета, не набравший нужные показатели, рискует лишиться кресла.

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Мэры ХМАО получили команду провести поквартирный обход должников за услуги ЖКХ и алиментщиков для их вербовки в ряды Вооруженных сил РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Югорчане с финансовыми проблемами являются одной из целевых аудиторий для заключения контракта на военную службу. Поэтому мэры получили установку организовать поквартирные рейды должников за коммунальные услуги и неплательщикам алиментов. В ХМАО действуют одни из самых больших выплат в России при заключении соглашения с Минобороны. Только от региона военнослужащий сразу получит 250 тысяч рублей плюс еще 150 тысяч рублей в первый месяц службы. Хорошее подспорье для решения проблем с коммунальными долгами и алиментами», — резюмировал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о планах губернатора ХМАО уволить мэра, который провалит вербовку контрактников. Глава муниципалитета, не набравший нужные показатели, рискует лишиться кресла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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