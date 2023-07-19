Мэры в ХМАО будут вербовать должников по алиментам и ЖКУ стать контрактниками на СВО. Инсайд

20 июля 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Должников и алиментщиков будут агитировать на службу по контракту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэры ХМАО получили команду провести поквартирный обход должников за услуги ЖКХ и алиментщиков для их вербовки в ряды Вооруженных сил РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Югорчане с финансовыми проблемами являются одной из целевых аудиторий для заключения контракта на военную службу. Поэтому мэры получили установку организовать поквартирные рейды должников за коммунальные услуги и неплательщикам алиментов. В ХМАО действуют одни из самых больших выплат в России при заключении соглашения с Минобороны. Только от региона военнослужащий сразу получит 250 тысяч рублей плюс еще 150 тысяч рублей в первый месяц службы. Хорошее подспорье для решения проблем с коммунальными долгами и алиментами», — резюмировал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о планах губернатора ХМАО уволить мэра, который провалит вербовку контрактников. Глава муниципалитета, не набравший нужные показатели, рискует лишиться кресла.

Мэры ХМАО получили команду провести поквартирный обход должников за услуги ЖКХ и алиментщиков для их вербовки в ряды Вооруженных сил РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Югорчане с финансовыми проблемами являются одной из целевых аудиторий для заключения контракта на военную службу. Поэтому мэры получили установку организовать поквартирные рейды должников за коммунальные услуги и неплательщикам алиментов. В ХМАО действуют одни из самых больших выплат в России при заключении соглашения с Минобороны. Только от региона военнослужащий сразу получит 250 тысяч рублей плюс еще 150 тысяч рублей в первый месяц службы. Хорошее подспорье для решения проблем с коммунальными долгами и алиментами», — резюмировал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о планах губернатора ХМАО уволить мэра, который провалит вербовку контрактников. Глава муниципалитета, не набравший нужные показатели, рискует лишиться кресла.