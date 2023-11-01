В Польше сообщили об отчаянном шаге Залужного на фронте

Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ

01 ноября 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Инициатива на фронте перешла в руки ВС РФ, и Залужному пришлось использовать в бою последние резервы ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В связи с успехами армии России на фронте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был вынужден бросить в бой последние резервы украинской армии. Об этом пишет автор издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский. «На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», — говорится в материале . Также автор добавил, что на данный момент инициатива на фронте перешла на российскую сторону. По словам Подгурского, отрицать это может только дилетант. Ранее испанская газета El Pais сообщила о том, что из-за дефицита живой силы и боеприпасов Киев вряд ли сможет добиться крупных успехов на фронте в 2024 году. Сразу на трех направлениях для Киева сложилась трудная ситуация. По словам командира подразделения украинской армии Дениса Ярославского, Вооруженные силы Украины могут оставить свои позиции в районе Купянска. ВС РФ отразили девять атак ВСУ на купянском направлении. Потери украинской армии составили порядка 90 военных, передает RT.

В связи с успехами армии России на фронте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был вынужден бросить в бой последние резервы украинской армии. Об этом пишет автор издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский. «На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», — говорится в материале. Также автор добавил, что на данный момент инициатива на фронте перешла на российскую сторону. По словам Подгурского, отрицать это может только дилетант. Ранее испанская газета El Pais сообщила о том, что из-за дефицита живой силы и боеприпасов Киев вряд ли сможет добиться крупных успехов на фронте в 2024 году. Сразу на трех направлениях для Киева сложилась трудная ситуация. По словам командира подразделения украинской армии Дениса Ярославского, Вооруженные силы Украины могут оставить свои позиции в районе Купянска. ВС РФ отразили девять атак ВСУ на купянском направлении. Потери украинской армии составили порядка 90 военных, передает RT.