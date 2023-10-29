В Испании дали неутешительный прогноз для Украины на следующий год

El Pais: Украина не сможет достичь крупных успехов на поле боя в 2024 году

29 октября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогли добиться летних целей по контрнаступлению, отметили эксперты Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет добиться успехов на поле боя в 2024 году из-за дефицита боеприпасов и военных, который сложился сейчас. Об этом испанской газете El Pais сообщили военные эксперты. «ВСУ страдают от серьезной нехватки личного состава и боеприпасов. Этот дефицит носит не только краткосрочный характер. Ограничения продлятся минимум год. Таким образом, в 2024 году крупные успехи Украины на данный момент исключены», — говорится в материале со ссылкой на опрошенных военных. Отмечается, что для Украины сейчас сложилась сложная ситуация сразу на трех направлениях. Командир подразделения украинской армии Денис Ярославский заявлял, что в районе Купянска, где находится ключевой железнодорожный и логистический узел Украины, ВСУ могут оставить позиции. Опрошенные эксперты отметили, что сложная ситуации складывается у Авдеевки, где российские силы могут зайти в город с трех сторон. Наступление ВСУ на артемовском направлении практически закончилось. Украиские подразделения израсходовали свой летний резерв в этом районе. Из-за этого ВСУ решили перейти к захвату Токмака вместо Артемовска (Бахмута). Однако успехов нет. «Цели, которых контрнаступление стремилось достичь до наступления зимы, с течением времени становились все менее и менее реалистичными», — отмечается в материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не сможет добиться успехов на поле боя в 2024 году из-за дефицита боеприпасов и военных, который сложился сейчас. Об этом испанской газете El Pais сообщили военные эксперты. «ВСУ страдают от серьезной нехватки личного состава и боеприпасов. Этот дефицит носит не только краткосрочный характер. Ограничения продлятся минимум год. Таким образом, в 2024 году крупные успехи Украины на данный момент исключены», — говорится в материале со ссылкой на опрошенных военных. Отмечается, что для Украины сейчас сложилась сложная ситуация сразу на трех направлениях. Командир подразделения украинской армии Денис Ярославский заявлял, что в районе Купянска, где находится ключевой железнодорожный и логистический узел Украины, ВСУ могут оставить позиции. Опрошенные эксперты отметили, что сложная ситуации складывается у Авдеевки, где российские силы могут зайти в город с трех сторон. Наступление ВСУ на артемовском направлении практически закончилось. Украиские подразделения израсходовали свой летний резерв в этом районе. Из-за этого ВСУ решили перейти к захвату Токмака вместо Артемовска (Бахмута). Однако успехов нет. «Цели, которых контрнаступление стремилось достичь до наступления зимы, с течением времени становились все менее и менее реалистичными», — отмечается в материале.