31 октября 2023

Курганец ударил водителя на дороге и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, полиция, судья, суд, судебный процесс
Курганец рискует получить срок до двух лет за ссору на дороге Фото:

Жители Кургана рискует получить срок до двух лет за угрозы мужчине за то, что тот якобы нарушил Правила дорожного движения. Отмечается, что обвиняемый ударил водителя по лицу. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального управления МВД.

«Один из граждан, считая, что второй участник движения допустил нарушение, начал с ним словесную ссору и, угрожая, нанес ему удар по лицу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции №3 УМВД России по Кургану был установлен и задержан по подозрению в совершении противоправного деяния местный житель», — указано в посте.

Ссора между жителями произошла на шоссе Тюнина. Потерпевший участник движения обратился с заявлением в полицию. По информации УМВД, после получения обращения сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Позднее полицейские завели на злоумышленника уголовное дело за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее URA.RU писало, что суд наказал курганца за угрозу пистолетом в ссоре на дороге. Отмечается, что мужчина достал газовый пистолет из-за того, что водитель якобы его подрезал. Курганца приговорили к 5,5 года колонии общего режима.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана рискует получить срок до двух лет за угрозы мужчине за то, что тот якобы нарушил Правила дорожного движения. Отмечается, что обвиняемый ударил водителя по лицу. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального управления МВД. «Один из граждан, считая, что второй участник движения допустил нарушение, начал с ним словесную ссору и, угрожая, нанес ему удар по лицу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции №3 УМВД России по Кургану был установлен и задержан по подозрению в совершении противоправного деяния местный житель», — указано в посте. Ссора между жителями произошла на шоссе Тюнина. Потерпевший участник движения обратился с заявлением в полицию. По информации УМВД, после получения обращения сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Позднее полицейские завели на злоумышленника уголовное дело за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее URA.RU писало, что суд наказал курганца за угрозу пистолетом в ссоре на дороге. Отмечается, что мужчина достал газовый пистолет из-за того, что водитель якобы его подрезал. Курганца приговорили к 5,5 года колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...