Курганец ударил водителя на дороге и скрылся

Курганец рискует получить срок до двух лет за ссору на дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана рискует получить срок до двух лет за угрозы мужчине за то, что тот якобы нарушил Правила дорожного движения. Отмечается, что обвиняемый ударил водителя по лицу. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального управления МВД.

«Один из граждан, считая, что второй участник движения допустил нарушение, начал с ним словесную ссору и, угрожая, нанес ему удар по лицу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции №3 УМВД России по Кургану был установлен и задержан по подозрению в совершении противоправного деяния местный житель», — указано в посте.

Ссора между жителями произошла на шоссе Тюнина. Потерпевший участник движения обратился с заявлением в полицию. По информации УМВД, после получения обращения сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Позднее полицейские завели на злоумышленника уголовное дело за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее URA.RU писало, что суд наказал курганца за угрозу пистолетом в ссоре на дороге. Отмечается, что мужчина достал газовый пистолет из-за того, что водитель якобы его подрезал. Курганца приговорили к 5,5 года колонии общего режима.