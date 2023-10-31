Лариса Шуплецова является директором школы №4 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый созыв общественной палаты Шадринска Курганской области возглавила директор школы №4 Лариса Шуплецова. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«Антон Константинович (Мокан, мэр — прим. URA.RU)… вынес на голосование в качестве председателя [общественной палаты] кандидатуру Ларисы Шуплецовой. Предложение главы поддержали единогласно. Также члены новой общественной палаты выбрали заместителя председателя, секретаря, состав совета, приняли регламент и кодекс этики», — указано в сообщении.

Представители нового созыва планируют инспектировать строительство, ремонт и содержание шадринских дорог, изучать доступность социальных объектов для нужд людей с ограниченными возможностями, вносить предложения по изменениям архитектурного облика Шадринска. Также члены общественной палаты собираются определиться с повесткой заседаний на следующий год.

Ранее стало известно, что для нового созыва палаты выбрали 15 человек, хотя в предыдущем в ней состояло 24 члена. Пять человек назначил мэр, пять — дума и пять — общественные организации. В новый состав палаты не вошли общественники Александр Андрюков и Дмитрий Рябов, которые регулярно критиковали власть.