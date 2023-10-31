31 октября 2023

Директор школы возглавила общественную палату курганского города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, шумков вадим, шуплецова лариса
Лариса Шуплецова является директором школы №4 (архивное фото) Фото:

Новый созыв общественной палаты Шадринска Курганской области возглавила директор школы №4 Лариса Шуплецова. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«Антон Константинович (Мокан, мэр — прим. URA.RU)… вынес на голосование в качестве председателя [общественной палаты] кандидатуру Ларисы Шуплецовой. Предложение главы поддержали единогласно. Также члены новой общественной палаты выбрали заместителя председателя, секретаря, состав совета, приняли регламент и кодекс этики», — указано в сообщении.

Представители нового созыва планируют инспектировать строительство, ремонт и содержание шадринских дорог, изучать доступность социальных объектов для нужд людей с ограниченными возможностями, вносить предложения по изменениям архитектурного облика Шадринска. Также члены общественной палаты собираются определиться с повесткой заседаний на следующий год.

Ранее стало известно, что для нового созыва палаты выбрали 15 человек, хотя в предыдущем в ней состояло 24 члена. Пять человек назначил мэр, пять — дума и пять — общественные организации. В новый состав палаты не вошли общественники Александр Андрюков и Дмитрий Рябов, которые регулярно критиковали власть.

Назначить Ларису Шуплецову председателем палаты предложил мэр Антон Мокан
Назначить Ларису Шуплецову председателем палаты предложил мэр Антон Мокан
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Новый созыв общественной палаты Шадринска Курганской области возглавила директор школы №4 Лариса Шуплецова. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Антон Константинович (Мокан, мэр — прим. URA.RU)… вынес на голосование в качестве председателя [общественной палаты] кандидатуру Ларисы Шуплецовой. Предложение главы поддержали единогласно. Также члены новой общественной палаты выбрали заместителя председателя, секретаря, состав совета, приняли регламент и кодекс этики», — указано в сообщении. Представители нового созыва планируют инспектировать строительство, ремонт и содержание шадринских дорог, изучать доступность социальных объектов для нужд людей с ограниченными возможностями, вносить предложения по изменениям архитектурного облика Шадринска. Также члены общественной палаты собираются определиться с повесткой заседаний на следующий год. Ранее стало известно, что для нового созыва палаты выбрали 15 человек, хотя в предыдущем в ней состояло 24 члена. Пять человек назначил мэр, пять — дума и пять — общественные организации. В новый состав палаты не вошли общественники Александр Андрюков и Дмитрий Рябов, которые регулярно критиковали власть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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