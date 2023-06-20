В протестном курганском городе сократят число членов общественной палаты

В городскую общественную палату Шадринска войдут 15 человек

21 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

В городскую общественную палату войдут 15 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Шадринске Курганской области для нового созыва местной общественной палаты выберут 15 человек. Сейчас в ней состоят 24 человека. Об этом URA.RU сообщил член общественной палаты Александр Андрюков. «Предложение, которое поступило на рассмотрение общественной палаты, по сокращению людей, мы поддержали. Пять человек будет назначать мэр, пять — дума и пять — общественные организации», — рассказал Андрюков. Он отметил, что согласен с этим, так как и сейчас тех, кто активно работает — меньше десяти человек. При этом Андрюков опасается, что сейчас будет меньше шансов войти в состав палаты тем, кто постоянно задает вопросы представителям власти и критикует их. Новый состав местной палаты начнет работу осенью. В областной общественной палате URA.RU ответили, что во всех местных общественных палатах планируют уменьшить число человек. Ранее представители шадринской общественной палаты отправили президенту РФ Владимиру Путину и в Минздрав обращения, в которых просили остановить оптимизацию больниц в регионе. Тогда Анатолий Хохлов, занимавший пост председателя городской общественной палаты, отказался подписать обращение и ушел в отпуск. Вместо него обращение подписал врио председателя. При этом через месяц после этого Хохлов досрочно сложил свои полномочия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Шадринске Курганской области для нового созыва местной общественной палаты выберут 15 человек. Сейчас в ней состоят 24 человека. Об этом URA.RU сообщил член общественной палаты Александр Андрюков. «Предложение, которое поступило на рассмотрение общественной палаты, по сокращению людей, мы поддержали. Пять человек будет назначать мэр, пять — дума и пять — общественные организации», — рассказал Андрюков. Он отметил, что согласен с этим, так как и сейчас тех, кто активно работает — меньше десяти человек. При этом Андрюков опасается, что сейчас будет меньше шансов войти в состав палаты тем, кто постоянно задает вопросы представителям власти и критикует их. Новый состав местной палаты начнет работу осенью. В областной общественной палате URA.RU ответили, что во всех местных общественных палатах планируют уменьшить число человек. Ранее представители шадринской общественной палаты отправили президенту РФ Владимиру Путину и в Минздрав обращения, в которых просили остановить оптимизацию больниц в регионе. Тогда Анатолий Хохлов, занимавший пост председателя городской общественной палаты, отказался подписать обращение и ушел в отпуск. Вместо него обращение подписал врио председателя. При этом через месяц после этого Хохлов досрочно сложил свои полномочия.