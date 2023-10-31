31 октября 2023

Прокуратуре не удалось посадить курганского перевозчика под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчика Сергея Чирухина обвиняют в уклонении от уплаты налогов Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Прокуратуре Курганской области не удалось посадить под домашний арест перевозчика Сергея Чирухина, которого обвиняют в сокрытии от налогов десятков миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Прокуратуре отказали в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для перевозчика Сергея Чирухина. Апелляция оставлена без удовлетворения», — сообщили в облсуде. Изначально следствие ходатайствовало о домашнем аресте для бизнесмена.

Ранее URA.RU писало, что против курганского перевозчика возбудили уголовное дело. По данным СУ СКР региона, гендиректора компании «Попутчик +» Сергея Чирухина обвиняют в сокрытии от налогов более 23 млн рублей. Также сообщалось, что на фоне разбирательств власти Кургана пытаются лишить перевозчика трех маршрутов.

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Прокуратуре Курганской области не удалось посадить под домашний арест перевозчика Сергея Чирухина, которого обвиняют в сокрытии от налогов десятков миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Прокуратуре отказали в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для перевозчика Сергея Чирухина. Апелляция оставлена без удовлетворения», — сообщили в облсуде. Изначально следствие ходатайствовало о домашнем аресте для бизнесмена. Ранее URA.RU писало, что против курганского перевозчика возбудили уголовное дело. По данным СУ СКР региона, гендиректора компании «Попутчик +» Сергея Чирухина обвиняют в сокрытии от налогов более 23 млн рублей. Также сообщалось, что на фоне разбирательств власти Кургана пытаются лишить перевозчика трех маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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