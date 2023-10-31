31 октября 2023

На севере Пермского края начался призыв

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Отправка призывников. Курган , призыв, проводы в армию, солдат, осенний призыв
1 ноября призыв стартовал в Гайнском, Косинском и Кочевском муниципальных округах Фото:
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Призыв — 2023

На севере Пермского края 1 ноября начался осенний призыв. Речь идет о территориях, которые приравнены к районам Крайнего Севера: Гайнском, Косинском, Кочевском муниципальных округах, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

«Отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане… призываются на военную службу по призыву с 1 ноября по 31 декабря: Пермский край (Гайнский, Косинский и Кочевский районы)», — информирует Минобороны.

Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В Пермском крае на срочную службу планируется призвать порядка 2900 человек. Первые отправки новобранцев из региона к месту службы уже состоялись.

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На севере Пермского края 1 ноября начался осенний призыв. Речь идет о территориях, которые приравнены к районам Крайнего Севера: Гайнском, Косинском, Кочевском муниципальных округах, сообщается на сайте Министерства обороны РФ. «Отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане… призываются на военную службу по призыву с 1 ноября по 31 декабря: Пермский край (Гайнский, Косинский и Кочевский районы)», — информирует Минобороны. Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В Пермском крае на срочную службу планируется призвать порядка 2900 человек. Первые отправки новобранцев из региона к месту службы уже состоялись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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