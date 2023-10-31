На севере Пермского края начался призыв

На севере Пермского края 1 ноября начался осенний призыв. Речь идет о территориях, которые приравнены к районам Крайнего Севера: Гайнском, Косинском, Кочевском муниципальных округах, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
«Отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане… призываются на военную службу по призыву с 1 ноября по 31 декабря: Пермский край (Гайнский, Косинский и Кочевский районы)», — информирует Минобороны.
Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В Пермском крае на срочную службу планируется призвать порядка 2900 человек. Первые отправки новобранцев из региона к месту службы уже состоялись.
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