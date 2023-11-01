Экс-футболист сборной России Бугаев задержан с полкило наркотиков

Футболист Алексей Бугаев, который играл за «Торпедо», «Томь», «Краснодар» и сборную России, задержан полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него 500 граммов наркотиков.
«Был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане обнаружен пакет с порошкообразным веществом», — сообщает telegram-канал Baza. Экспертиза показала, что найденное вещество — производное метилэфедрона. Общий вес наркотиков составил 0,5 килограмма.
Против футболиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Sport24. Бугаев ушел из футбола в 2010 году. В 2000-х он был одним из лучших защитников, передает Life.
Футболист Алексей Бугаев, который играл за «Торпедо», «Томь», «Краснодар» и сборную России, задержан полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него 500 граммов наркотиков. «Был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане обнаружен пакет с порошкообразным веществом», — сообщает telegram-канал Baza. Экспертиза показала, что найденное вещество — производное метилэфедрона. Общий вес наркотиков составил 0,5 килограмма. Против футболиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Sport24. Бугаев ушел из футбола в 2010 году. В 2000-х он был одним из лучших защитников, передает Life.