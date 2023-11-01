Экс-футболист сборной России Бугаев задержан с полкило наркотиков

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Алексею Бугаеву грозит от 15 до 20 тюрьмы, сейчас он задержан Фото:

Футболист Алексей Бугаев, который играл за «Торпедо», «Томь», «Краснодар» и сборную России, задержан полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него 500 граммов наркотиков.

«Был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане обнаружен пакет с порошкообразным веществом», — сообщает telegram-канал Baza. Экспертиза показала, что найденное вещество — производное метилэфедрона. Общий вес наркотиков составил 0,5 килограмма.

Против футболиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Sport24. Бугаев ушел из футбола в 2010 году. В 2000-х он был одним из лучших защитников, передает Life.

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Футболист Алексей Бугаев, который играл за «Торпедо», «Томь», «Краснодар» и сборную России, задержан полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него 500 граммов наркотиков. «Был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане обнаружен пакет с порошкообразным веществом», — сообщает telegram-канал Baza. Экспертиза показала, что найденное вещество — производное метилэфедрона. Общий вес наркотиков составил 0,5 килограмма. Против футболиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Sport24. Бугаев ушел из футбола в 2010 году. В 2000-х он был одним из лучших защитников, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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