31 октября 2023

Омбудсмен ХМАО раскрыла схему мошенников, требующих миллионы с семей бойцов СВО

Мошенники требуют деньги за пленных бойцов СВО из ХМАО, присылая фейковые фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по реконструируемому ТЮЗу. 23.01.2014. Екатеринбург, ольшанников антон, аноним, тень, силуэт, тайна, инкогнито
Мошенники требуют деньги за пленных бойцов СВО из ХМАО, присылая фейковые фото и эпикризы Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила о шантажистах, которые требуют миллионы с семей попавших в плен югорчан, участвующих в специальной военной операции. По словам омбудсмена, родственникам пленных отправляют одну и ту же фотографию из реанимации и одинаковый текст эпикриза, меняя только имена, фамилии бойцов и лица в фоторедакторе.

«Отмечаются сведения фейкового характера от неизвестных лиц с украинских номеров, сопровождающиеся предложениями о переводе определенной денежной суммы за совершение некоторых действий, которые якобы поспособствуют скорейшему возвращению военнослужащего домой. К примеру, предложение содействия о включении в список на обмен военнопленных; прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении военнослужащего на территории Украины и так далее», — поделилась Стребкова.

По словам омбудсмена, зачастую родственники получают выписной эпикриз, подписанный неким хирургом Стерненко. «Случаев, когда семьи пленных бойцов после звонков неизвестных в панике обращаются к омбудсмену, немало. Родственники пленных просят совета, что делать в такой ситуации. Мы рекомендуем не поддаваться на провокации. Если поступают фото- или видеоматериалы подобного рода, следует обращаться с заявлениями по месту жительства в правоохранительные органы, в ФСБ — для проверки объективности и достоверности представленной информации. Но даже без обращения в правоохранительные органы имеются случаи, когда сотрудникам аппарата уполномоченного удавалось доказать родственникам военнослужащих факт фальсификации представленных им документов… Мошенники предлагают свои услуги за 2-3 миллиона рублей», — добавила омбудсмен.

В работе у аппарата уполномоченного находится ряд дел о поиске военнослужащих. С момента начала СВО удалось установить нахождение 20% бойцов. «Это случаи, когда военнослужащего удалось вернуть из плена либо он вышел на связь, а также случаи, когда установлена гибель», — уточнила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о возвращении пленных уральцев. Вместе с двумя пленными югорчанами удалось обменять одного жителя Свердловской области и одного челябинца.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила о шантажистах, которые требуют миллионы с семей попавших в плен югорчан, участвующих в специальной военной операции. По словам омбудсмена, родственникам пленных отправляют одну и ту же фотографию из реанимации и одинаковый текст эпикриза, меняя только имена, фамилии бойцов и лица в фоторедакторе. «Отмечаются сведения фейкового характера от неизвестных лиц с украинских номеров, сопровождающиеся предложениями о переводе определенной денежной суммы за совершение некоторых действий, которые якобы поспособствуют скорейшему возвращению военнослужащего домой. К примеру, предложение содействия о включении в список на обмен военнопленных; прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении военнослужащего на территории Украины и так далее», — поделилась Стребкова. По словам омбудсмена, зачастую родственники получают выписной эпикриз, подписанный неким хирургом Стерненко. «Случаев, когда семьи пленных бойцов после звонков неизвестных в панике обращаются к омбудсмену, немало. Родственники пленных просят совета, что делать в такой ситуации. Мы рекомендуем не поддаваться на провокации. Если поступают фото- или видеоматериалы подобного рода, следует обращаться с заявлениями по месту жительства в правоохранительные органы, в ФСБ — для проверки объективности и достоверности представленной информации. Но даже без обращения в правоохранительные органы имеются случаи, когда сотрудникам аппарата уполномоченного удавалось доказать родственникам военнослужащих факт фальсификации представленных им документов… Мошенники предлагают свои услуги за 2-3 миллиона рублей», — добавила омбудсмен. В работе у аппарата уполномоченного находится ряд дел о поиске военнослужащих. С момента начала СВО удалось установить нахождение 20% бойцов. «Это случаи, когда военнослужащего удалось вернуть из плена либо он вышел на связь, а также случаи, когда установлена гибель», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о возвращении пленных уральцев. Вместе с двумя пленными югорчанами удалось обменять одного жителя Свердловской области и одного челябинца.
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